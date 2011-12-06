مراسم عزاداری سالار شهیدان در سئول برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که سفیر جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان مقیم کره جنوبی، مسلمانان کره ای و عاشقان قیام اباعبدلله الحسین (ع) حضور داشتند سید مهدی واعظ موسوی سخنرانی کرد.

وی در سخنان خود به دلایل قیام ان امام همام و سیر تاریخی رسیدن غافله سالار شهیدان به کربلا و از خود گذشتگی یاران آن حضرت در دفاع از اسلام و حقیقت پرداخت.

در این مراسم روحانی زیارت عاشورا قرائت شد و سپس عزاداران حسینی با مداحی مداحان اهل بیت به عزاداری پرداختند و در سوگ یاران ان حضرت بالاخص حضرت ابوالفضل العباس (ع) اشک ماتک ریختند.

مراسم ظهر عاشورای حسینی نیز امروز در سئول پایتخت کره جنوبی نیز برگزار خواهد شد.

