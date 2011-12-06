۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

در شب عاشورای حسینی؛

مراسم عزاداری سالار شهیدان در سئول برگزار شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مراسم عزاداری سالار شهیدان حسین ابن علی (ع) به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران با حضور اقشار مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که سفیر جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان مقیم کره جنوبی، مسلمانان کره ای و عاشقان قیام اباعبدلله الحسین (ع) حضور داشتند سید مهدی واعظ موسوی سخنرانی کرد.

وی در سخنان خود به دلایل قیام ان امام همام و سیر تاریخی رسیدن غافله سالار شهیدان به کربلا و از خود گذشتگی یاران آن حضرت در دفاع از اسلام و حقیقت پرداخت.

در این مراسم روحانی زیارت عاشورا قرائت شد و سپس عزاداران حسینی با مداحی مداحان اهل بیت به عزاداری پرداختند و در سوگ یاران ان حضرت بالاخص حضرت ابوالفضل العباس (ع) اشک ماتک ریختند.

مراسم ظهر عاشورای حسینی نیز امروز در سئول پایتخت کره جنوبی نیز برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1477288

