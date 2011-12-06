جوهره قیام امام حسین(ع) ظلم ستیزی بود

حجت الاسلام احمد زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام شهادت اباعبدالله الحسین اظهار کرد: جوهره قیام امام حسین (ع) ظلم ستیزی و مبارزه با منکرات و اقامه خوبی ها و ا رزش ها بود.

وی ادامه داد: عاشورا یکی از سرمایه های کلان و پشتوانه جاودانی است که خدا برای هدایت انسان آن را قرار داده است.



معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی ابراز کرد: به تعبیر دانشمندان ایجاد و آغاز مکتب انسان سازی اسلام با رسول خدا بود ولی بقاء و ماندگاری اسلام مرهون امام حسین (ع) است.



وی با بیان اینکه بی بصیرتی مردم آن دوران موجب قرار گرفتن آنها مقابل امام حسین (ع) و قرار گرفتن در گروه کفر بود گفت: آنان مرزهای حق و باطل، خودی و غیر خودی و دوستان و دشمنان را تشخیص ندادند.



معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد:‌ در آن زمان نیز نشانه هایی برای شناخت حق و باطل بود اما آنچه باعث کوری و به اشتباه افتادن مردم آن روز شد حب دنیا، قدرت و آسایش و تن پرروی بود که موجب گمراهی شد.



وی با اشاره به بیداری منطقه بیان داشت:‌ بیداری اسلامی که در منطقه رخ داده نیز مرهون شعارهای عاشورا است و بخشی از آن نیز برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.



زادهوش تاکید کرد: هنر انقلاب ما این بود که شعارها و پیام های عاشورا را فراملی و فرا مذهبی مطرح کرد و امروز آزادی خواهان و عدالت طلبان گرچه شیعه و مسلمان نیستند توانسته اند به خوبی از این پیام ها الهام بگیرند.



وی ادامه داد: در این بین یک ضعف در هنر و ادبیات ما مشاهده می شود که توانسته به خوبی این ارزش ها و پیام های عاشورا و سرمایه های معنوی را از طریق هنر و ادبیات به دنیای غرب ارائه دهد.