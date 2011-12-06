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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۵

زارع به مهر خبر داد:

راه اندازی دوره های مجازی در دانشگاه آزاد/ پذیرش در سه مقطع تحصیلی

راه اندازی دوره های مجازی در دانشگاه آزاد/ پذیرش در سه مقطع تحصیلی

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به راه اندازی دوره های آموزش مجازی در این دانشگاه گفت: آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی راه اندازی می شود.

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بخشی از دانشگاه مجازی دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده که بسیار فعال است اما فعلاً در ابتدای کار قرار دارد و باید بتواند تمام متقاضیان آموزشهای مجازی را پوشش دهد.

وی ادامه داد: نرم افزار این آموزشهای مجازی توسط دانشگاه آزاد اسلامی طراحی شده که در کنار سایر واحدهای دانشگاه می تواند آموزش دهد.

معاون دانشگاه آزاد با اشاره به مقاطع تحصیلی دوره های آموزش مجازی اظهار داشت: پذیرش دانشجوی مجازی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خواهد بود و مقطع دکتری تخصصی هم در آینده راه اندازی می شود.

به گفته معاون پارلمانی دانشگاه آزاد، فدراتیو شدن سیستم دانشگاه آزاد به دستور رئیس این دانشگاه می تواند به توسعه آموزشهای مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی کمک کند.

زارع تاکید کرد: راه اندازی واحدهای آموزشی مجازی می تواند به رشد و توسعه واحدهای کمتر توسعه یافته دانشگاه آزاد کمک کند.

کد مطلب 1477292

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