ملاحظات پشت پرده با شورای نظامی نداریم/ بدنبال درگیری نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد بدیع" گفت: گروه اخوان المسلمین خواهان توافق میان قوای سه گانه مصر شامل شورای نظامی، پارلمان و کابینه الجنزوری است.

وی افزود: برخی بر این باورند که در آینده میان اخوان المسلمین و شورای نظامی درگیری رخ خواهد داد، اما این قضاوتی عجولانه است زیرا ما خواستار توافق میان همه گروهها هستیم.

بدیع ضمن انتقاد از عملکرد وزارت کشور در برخورد با تظاهرات اخیر بیان کرد: آیا عاقلانه است که نیروهای وزارت کشور حجم زیادی گازهای سمی به سوی جوانان کم سن و سال پرتاب کنند؟

وی درباره چرایی مشارکت نکردن اخوان المسلمین در تظاهرات اخیر افزود: اگر اخوان المسلمین در این تظاهرات شرکت می کرد تعداد شهدا از 30 به 300 شهید می رسید که این زمینه درگیری خونین میان وزارت کشور و اخوان را فراهم می آورد و سلامت انتخابات را در معرض تهدید قرار می داد.

رهبر اخوان المسلمین ضمن رد هر گونه ملاحظات پشت پرده با شورای نظامی حاکم بیان کرد: مشارکت نداشتن ما با هدف حمایت از انتخابات بود و هیچ موضوعی دیگر دخیل نبوده است.