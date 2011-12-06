320 میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با سوانح و خشکسالی در تهران و ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد تا مبلغ سه هزار میلیارد ریال به صورت تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای موارد موضوع بند یاد شده در اختیار استانداری تهران قرار بگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه کند.

همچنین مبلغ دویست میلیارد ریال به صورت پنجاه درصد (50%) هزینه ای و پنجاه درصد (50 %) تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در اختیار استانداری ایلام قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده12قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه شود.



همچنین بر اساس بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت‌وزیران قابل هزینه است.

بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه شود.