1600 دام در دومین قربانگاه بزرگ جهان ذبح شد

محمد جواد غم پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه احشام ذبح شده در مسیر اجتماع بزرگ حسینیه اعظم زنجان شامل گوسفند، بز و گوساله بوده است افزود: تعدادی مرغ و خروس نیز در این روز ذبح شدند.



وی در ادامه با اشاره به چهار هزار و 367 راس گاو، گوسفند، بز و گوساله نذری به حسینه اعظم زنجان افزود: یک نفر شتر، دو راس شتر مرغ و 49 قطعه مرغ و خروس تحویل حسینه اعظم زنجان شده است.

غم پرور از پرداخت وجه سه هزار و 522 راس گوسفند خبر داد و افزود: جمع کل احشام زنده، ذبح شده و وجه گوسفند تعداد 10 هزار و 137 راس است.



رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان افزود: جمع کل نذورات وجه گوسفندان معادل 15میلیارد و چهارصد و چهل دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار ریال است.



غم پرور افزود: همچنین تعداد 459 قطعه طلا به اجتماع عظیم حسینه اعظم زنجان اهدا شده است.