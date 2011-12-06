استرالیا تحریم ها علیه ایران را توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "کوین رود" امروز سه شنبه در بیانیه ای در این باره گفت: تدابیر اتخاذ شده از سوی استرالیا افراد و شرکت هایی را که در برنامه موشک های بالستیک و برنامه هسته ای ایران درگیر هستند، هدف قرار خواهد داد.

رود به جزئیات این تحریم ها اشاره ای نکرد اما در عین حال گفت که با این تدابیر روابط تجاری استرالیا با ایران در بخش های نفت و مالی محدود خواهد شد.

وزیر خارجه استرالیا بهانه اقدامات کشورش علیه ایران را اقدام هفته گذشته دانشجویان ایرانی در حمله به سفارت بریتانیا در تهران و گزارش اخیر "یوکیا آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره برنامه هسته ای ایران اعلام کرده است.

سخنان وزیر خارجه استرالیا تقریباً 20 روز پس از دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از این کشور صورت می گیرد.

روز گذشته "تیموتی آینهورن" معاون وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در ادامه تلاش های واشنگتن برای فشار بر تهران از سئول نیز خواست تا وادارت مواد پتروشیمی از ایران را به حال تعلیق در آورد.