پایان کنفرانس بن با نشست مطبوعاتی وزرای خارجه آلمان و افغانستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، در نشست مطبوعاتی که پس از پایان کنفرانس بین المللی افغانستان درشهر بن برگزار شد، "گیدو وستروله" و "زلمای رسول" وزیران خارجه آلمان و افغانستان به تشریح دستاوردهای این کنفرانس پرداختند.

وستروله با تشکر از دولت افغانستان که افتخار میزبانی این کنفرانس را به آلمان داد هدف کنفرانس را ایجاد افغانستانی با ثبات و پیشرفته دانست.

وزیر خارجه آلمان گفت: بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی دراین کنفراسن شرکت داشتند که این واقعه بزرگی برای شهر بن بود. ما پیام روشنی به دولت و مردم افغانستان دادیم و آن این بود که آنها را تنها نمی‌گذاریم.

وی وضعیت کنونی افغانستان را پس ازگذشت 10 سال از ورود نظامیان خارجی مثبت ارزیابی کرد و افزود: افغانستان نه تنها تهدیدی برای جهان به شمار نمی‌رود بلکه نقش مهمی هم در همکاری با جامعه جهانی ایفا می‌کند.

وی اظهار داشت: جامعه جهانی آماده است در کنار افغانستان پس از خروج نظامیان در 2014 نیز باقی بماند.

به گفته وی موضوعاتی که مورد تاکید کنفرانس بن قرار گرفت آزادی انتخابات، مبارزه با تروریسم و مبارزه با فساد بود که حاضران همکاری خود را برای عمل کردن این مسائل اعلام کردند.

وستروله پیام دیگر این کنفرانس را انتخاب دیپلماسی به عنوان راه حل مشکلات افغانستان دانست.

به گفته وی آلمان نیز طی هفته‌های آتی شمار نظامیان خود را در افغانستان کاهش می‌دهد و این برنامه در راستای سپردن کنترل مناطق افغانستان به دولت این کشور است.

وزیر خارجه آلمان یادآور شد: کنفرانس بن نه به عنوان سالگرد یا مراسمی تشریفاتی بلکه فرصتی برای دستیابی به توافقات مشترک درباره افغانستان و اجرایی کردن آنها بود.

در ادامه این کنفرانس زلمای رسول وزیر خارجه افغانستان اظهار داشت: امروز روز بزرگی برای افغانستان است. کابل خواهان ادامه حمایت‌های بین المللی پس از سال 2014 است و ما این حمایت را برای ایجاد صلح، ثبات و ساختن افغانستان و جلوگیری از بازگشت به دوران گذشته نیاز داریم.

رسول یادآور شد:‌ افغانستان پلی میان شرق دور و خاورمیانه است و نقش مهمی در منطقه ایفا می‌کند. نباید فراموش کنیم طی 10 سال گذشته در این کشور چه رخ داده، پیشرفت‌های ما در این مدت بی سابقه بوده و افغانستان از تاریکی و انزوای پیش از سال 2001 خارج شد که این افتخارآمیز است.

به گفته وی افغانستان امروز در وضعیت خوبی قرار دارد و مشکلاتی هست که باید با حمایت جامعه جهانی برداشته شود.

در ادامه کنفرانس وزیر خارجه آلمان در پاسخ به سئوالی درباره علت غیبت پاکستان در نشست بن و نقش مهم این کشور در آینده افغانستان اظهار داشت: دولت پاکستان به دنبال موفقیت این کنفرانس است و ما می دانیم همان طور که وزیر خارجه این کشور قبل از کنفرانس به ما اطلاع داد اسلام آباد از تصمیمات گرفته شده در بن حمایت می‌کند.

وی دلیل غیبت پاکستان در این کنفرانس را نه مسئله افغانستان بلکه موضوع دیگری دانست که کم و بیش برای همگان روشن است.

وی درخاتمه از جدیت بیشتر دولت افغانستان برای مبارزه با فساد، قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و همچنین آغاز فاز جدیدی از روند انتقال کنترل امنیتی این کشور تمجید کرد.

وستروله در خاتمه افزود: اگر به دنبال موفقیت مذاکرات صلح و عملی شدن دستاوردهای این کنفرانس باشیم باید حمایت‌ از افغانستان را ادامه داده و از تبدیل این کشور به محل فعالیت‌های تروریستی جلوگیری کنیم.