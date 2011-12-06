تلاش دوحه برای ساقط کردن آل صباح در کویت/ بلندپروازی امیر قطر ادامه دارد

قطر کشوری است که به مدد نعمت خدادادی نفت و گاز طی مدت اندکی توانست به رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای برسد و از این فاکتور خود برای دخالت در مناطق مختلف استفاده کند. این کشور پس از آن که توانست کشمکش میان گروههای لبنانی را حل کند به این باور رسید که می تواند در هر موضوعی وارد شود.

در ابتدا کشورهای عربی نقش قطر را حائز اهمیت و در خدمت منافع این کشورها می دانستند اما رفته رفته قطری ها به رفتارهای عجیبی دست زدند.

قطر همواره مدعی است که حامی آرمان فلسطین بزرگترین موضوع جهان عرب است، اما اوج تزویر خود را هم در این موضوع نشان می داد زیرا هر از گاهی دیدارهای پنهانی مقامات قطری با سران رژیم صهیونیستی فاش می شود.

به مرور زمان اهداف توسعه طلبانه دوحه آشکارتر شد و این موضوع در جنگ لیبی به خوبی نمایان شد، زیرا هنگامی که "عبدالرحمن شلقم" نماینده شورای انتقالی در سازمان ملل لب به انتقاد از قطر گشود به سرعت به بنغازی فراخوانده شد تا مقدمات برکناری اش فراهم شود.

چندی پیش "نوری المالکی" نخست وزیر عراق با بیان اینکه قطر از وی خواسته که اجازه پرواز هواپیماهای این کشور را برای حمله به رژیم قذافی بدهد به طور تلویحی از قطر انتقاد کرد.

نخست وزیر عراق گفت: عراق قصد ندارد که رهبری منطقه را در دست گیرد و به جای کشورهای عربی تصمیم گیری کند، اما برخی کشورها که صلاحیت لازم ندارند تصور می کنند که تنها پول برای دخالت در تصمیمات کافی است.

"طلال بن عبدالعزیز" از شاهزادگان سعودی هم گفته بود: مقامات قطری مجری طرحهای اسرائیل و حامی آنها در طرح هایشان علیه فلسطینی ها و اعراب هستند و آل ثانی در مرحله بعدی به دنبال تجزیه عربستان هستند.

این شاهزاده سعودی بیان کرده بود: آل ثانی قصد دارد که آل سعود را در مکه و مدینه محدود کند و بخشهایی از عربستان را در نزدیکی اردن برای اسکان فلسطینی ها اختصاص دهد.

این در حالی است که تلاشهای قطری ها برای سرنگونی حکومت "بشار اسد" در سوریه نیز بر احدی پوشیده نیست، زیرا مقامات دوحه علاوه بر رهبری اقدامات در اتحادیه عرب علیه دمشق از شبکه الجزیره برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.

اما گویا اهداف توسعه طلبانه مقامات قطری پایانی ندارد زیرا در جدیدترین مورد پایگاه نهرین نت در مطلبی با عنوان "رسوایی قطر در کویت" از تلاش دولتمردان دوحه برای ساقط کردن آل صباح در کویت و روی کار آوردن دولتی دست نشانده قطر پرده برداشته است.

این پایگاه نوشت: رسوایی مربوط به اعطای مبلغ 200 میلیون ریال قطری به شخصیتی کویتی به منظور اقدام علیه خاندان آل الصباح در کویت و روی کار آوردن دولتی دست نشانده از سوی "شیخ حمد بن جاسم" نخست وزیر و وزیرخارجه قطر است.

پایگاه مذکور به نقل از "سعدون حماد" نماینده پارلمان کویت آورده است: در اولین نشست پارلمان اقدام به جمع آوری امضا برای تشکیل کمیته تحقیق درباره اعطای مبلغ رشوه به شخصیتی کویتی به وسیله قطری ها خواهیم کرد.

حماد ذکر کرد: ما از این که وزیر خارجه و نخست وزیر قطر به حساب یک کویتی مبلغ 200 میلون ریال واریز کرده است شگفت زده شده ایم، آیا این به مفهوم دخالت و تلاش برای ایجاد یک گروه وابسته در کویت نیست؟

وی با اشاره به اینکه مدارک قوی در این زمینه موجود است افزود: هر کس که بخواهد موضوع را تکذیب کند مستندات کاملی در اختیارش قرار می دهیم و رهبران کویت نباید در این باره سکوت کنند. ما به هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی خود را نمی دهیم.

پایگاه مذکور در ادامه نوشت: با هدف سرپوش گذاشتن بر موضوع دخالت قطر در امور داخلی کویت و کاستن از خشم مردمی در این باره شیخ حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر علیه روزنامه ای که بحث رشوه را مطرح کرده اقامه دعوا کرده است تا این نشریه را وادار به تکذیب و سپس پرداخت غرامت کند.

این پایگاه می افزاید: قطر سابقه دخالت در کویت و حمایت از جریانهای وهابی را دارد تا زمینه به قدرت رسیدن وهابی ها را در کویت فراهم آورد.