اعتراض خیابانی به انتخابات روسیه/ سازماندهی ضعیف مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بی بی سی در گزارشی از مسکو در این باره علت این تظاهرات را به نقل از مخالفین "ناعادلانه" بودن انتخابات پارلمانی در کشور عنوان کرده است.

بی بی سی اعلام کرد: مخالفین در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشنبه خواستار کناره گیری ولادیمیر پوتین از سمت نخست وزیری هستند.

همچنین خبرنگار این شبکه از مسکو می گوید: کمتر از یک مایل دور از کرملین در یک میدان تجاری پلیس ضد شورش در تلاش است تا بزرگترین تظاهراتی که از دهه 90 برگزار شده را پراکنده کند که در واقع این تظاهرات اعتراضی به یک انتخابات هدایت شده است.

وی می گوید: معترضین با فریادهای خود خواهان روسیه بدون پوتین هستند. فریادهای معترضین متمرکز بر ولادیمیر پوتین نخست وزیر کشور است، فردی که تقریباً برای مدت 12 سال در کشور قدرت اصلی را در دست دارد و اکنون وی مسئول بروکراسی فاسد کشور شناخته می شود.

"آلکسی ناوالنی" یکی از معترضین در این باره به خبرنگار این شبکه می گوید: اکنون ما به گذشته نگاه می کنیم که چیزی بدست نیاورده ایم. اصلاحات در پلیس و ارتش صورت نگرفته، مبارزه ای علیه فساد صورت نگرفته است. روشن است افرادی که با حرارت پوتین را حمایت کرده اند الان متوجه هستند که چیزی بدست نیاورده اند.

خبرنگار بی بی سی این ماه را ماه بدی برای پوتین می داند و می گوید: ماه خوبی برای نخست وزیر نبود زیرا که وی ابتدا در جمع [در یک مسابقه ورزشی] مورد اعتراض قرار گرفت و دوم اینکه وی برخی از کرسی های خود را در پارلمان از دست داد و اکنون با بزرگترین تظاهرات در مسکو در بیش از یک دهه روبروست.

شبکه بی بی سی در عین حال به فقدان سازماندهی خوب مخالفان اشاره می کند و می گوید: اما مخالفان به خوبی سازماندهی نشده اند و تردیدهایی وجود دارد که آیا آنها خواهند توانست این سطح مخالفت را حفظ کنند یا خیر.