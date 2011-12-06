رشد ایدز در بافت متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی بهروز در جلسه شورای بهداشت و سلامت بافت گفت: اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه در خصوص بیماری های پر خطر ضروری است.

بهروز ابراز داشت: آموزش و فرهنگ سازی در زمینه این بیماری بهترین راه برای مقابله و پیشگیری از بروز آنها است.

وی با اشاره به رشد صفر درصدی این بیماری در شهرستان بافت از سال گذشته تاکنون گفت: این امر با توجه به تبلیغات و آگاه سازی مناسب در این زمینه رخ داده است.

این مسئول همچنین بر ادامه این روند به ویژه در بین مدارس و در جمع دانش آموزان تاکید کرد.

در این جلسه روند خدمات دهی به معتادین پر خطر توسط مراکز مشاوره و کلینیک ها بررسی شد و همچنین بر اصلاح موارد خطر آفرین موجود در شهر، اصلاح و حذف معابر پر حادثه، نظارت بر روند طبخ، توزیع و بسته بندی نذورات ماه محرم تاکید شد.