عایشه قذافی تحت حبس اجباری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، منابع امنیتی الجزایری اعلام کردند: عایشه قذافی پس از پیام صوتی اخیرش علیه شورای انتقالی لیبی تحت بازداشت اجباری قرار گرفته است.

منابع فوق بیان کردند: همه ارتباطات عایشه قذافی قطع شده و در مکانی به صورت انفرادی جدا از بقیه اعضای خانواده نگهداری می شود تا درباره وی تصمیم گیری کنند.

این در حالی است که "عمار بلانی" سخنگوی وزارت کشور الجزایر اعلام کرده است: ما از اظهاراتی که عایشه قذافی اخیرا بیان کرده متاسفیم زیرا وی آداب میهمانی را زیر پا گذاشت.

شایان ذکر است که دختر دیکتاتور مقتول لیبی اخیرا در پیام صوتی از مردم لیبی خواسته بود که علیه شورای انتقالی لیبی کودتا کنند.