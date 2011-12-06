کشف دوقلوی زمین در منطقه قابل سکونت کهکشان

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیاره جدید یکی دیگر از جدیدترین رصدهای تلسکوپ کپلر است، تلسکوپی که در جستجوی نشانه هایی از نوسان نور ستاره ها به واسطه عبور یک سیاره از برابر آنها است، پدیده ای که آن را "گذر" می نامند.

"آلن باس" یکی از اعضای تیم پروژه کپلر از موسسه کارنگی می گوید این کشف مدرکی مستحکم برای پشتیبانی از این ایده است که ما در جهانی زندگی می کنیم که مملو از حیات است. کپلر در آستانه کشف فراوانی سیاره های شبه زمینی و قابل سکونت در کهکشان است.

سیاره جدید با نام کپلر 22b در فاصله 600 سال نوری و در مدار ستاره ای مشابه خورشید، ستاره نوع G، در حرکت است. وسعت این سیاره 2.4 برابر زمین است و هر 290 روز یکبار به دور ستاره اش می چرخد، در حالیکه در منطقه قابل سکونت از ستاره اش واقع شده، منطقه ای که در آن امکان وجود آب در حالت مایع وجود دارد.

یک سیاره شبه زمینی کامل

کپلر با شیوه رصد خود نمی تواند جرم سیاره را تعیین کند و از این رو اخترشناسان از تلسکوپی دیگر برای کشف نشانه های کششهای گرانشی از سوی سیاره استفاده کردند اما تا کنون موفق به رصد چنین نشانه هایی در ستاره میزبان این سیاره نشده اند. این به آن معنی است که جرم سیاره باید کمتر از 36 برابر زمین باشد.

در این صورت جرم سیاره به جرم گروه سیاره های "ابر-زمینی" نزدیک است که وسعتی دو برابر وسعت زمین دارند. جرم و ابعاد محاسبه شده برای این سیاره به این معنی است که کپلر 22b سیاره ای سنگی است که می تواند حاوی آب مایع باشد. رصدهای زمینی در اواسط سال 2012 می تواند به اخترشناسان در تعیین جرم واقعی سیاره کمک کند، این رصدها می تواند به تعیین ساختار و ترکیبات سیاره منجر شود.

تا کنون دو سیاره سنگی دیگر در منطقه قابل سکونت سیاره هایشان کشف شده اند اما ستاره این سیاره ها بسیار سردتر از خورشید بوده است. اخترشناسان بر این باورند درجه حرارت بر روی سطح سیاره ای که به تازگی کشف شده 22 درجه سلسیوس است.

در جستجوی حیات بیگانه

تلسکوپ کپلر طی هزار روز گذشته به بیش از 150 هزار ستاره در میان صورت فلکی "قو" و "بربط" چشم دوخته است. تیم پروژه کپلر تا کنون بیش از دو هزار و 300 سیاره فرازمینی را به عنوان سیاره های کاندید برای مطالعات بیشتر انتخاب کرده است. 10 سیاره از این تعداد وسعتی کمتر از دو برابر زمین دارند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان برای تایید یافته های خود باید سه "گذر" این سیاره از برابر ستاره اش را رصد کنند. اولین گذر سه روز پس از آغاز جمع آوری اطلاعات توسط کپلر در سال 2009 انجام شده است. گذر سوم در دسامبر 2010 انجام شده و از این رو اخترشناسان از آن به عنوان هدیه ای بزرگ و "سیاره کریسمس" یاد می کنند.