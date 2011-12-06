هزاران شیعه ترکیه مراسم عاشورا را برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مناسبت عاشورا به عنوان دهمین روز از ماه محرم نخستین ماه از تقویم قمری از سوی شیعیان مسلمان ترکیه چون شیعیان سراسر جهان با شور خاصی برگزار می شود.

در مراسم روز گذشته کمال قلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در این مراسم شرکت کرد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که دوره بهبود خود را پس از یک عمل جراحی طی می کند بیانیه ای صادر و طی آن تأکید کرد که فاجعه کربلا درد مشترک مردم این ملت است.

قلیچ دار اوغلو نیز در سخنرانی خود اظهار داشت که واضح ترین مطلبی که می توان درباره این درد گفت این است که کربلا فاجعه ای است که عامل آن فتنه میان مسلمانان بوده است، درد کربلا را هرگز نمی توان فراموش کرد.

همه عزاداران شرکت کننده در این مراسم سوگواری با پوشش سیاه و نوشتن اسامی شهدای کربلا در این مراسم شرکت کردند.



مردان دسته های عزاداری بزرگی را تشکیل داده و چندین کبوتر سفید به نشانه علی اصغر طفل شش ماهه امام حسین(ع) در کربلا آزاد شد.

شیخ صلاح الدین اوزگوندوز" روحانی بلند پایه شیعی در ترکیه نیز طی سخنرانی خود از پارلمان این کشور خواست عاشورا را بعنوان یک روز تعطیل به رسمیت بشناسد تا شیعیان بتوانند در این مراسم سوگواری شرکت کنند.