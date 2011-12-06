ادامه حملات رژیم صالح علیه مردم/ توافق درباره پستهای کابینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک منبع امنیتی یمنی گفت: حزب کنگره مردمی حاکم و شورای ملی انقلابیون درباره تقسیم پستهای وزارتی در کابینه وفاق ملی به توافق رسیده اند.

منبع مذکور بیان کرد: بر اساس توافق صورت گرفته پستهای وزارت کشور، اطلاع رسانی، دارایی و برنامه ریزی سهم شورای انقلابیون و پستهای وزارت دفاع، نفت و خارجه به حزب حاکم می رسد.

این در حالی است که در جدیدترین درگیری ها در منطقه "الحصبه" در شمال صنعا میان نیروهای عبدالله صالح و "شیخ صادق الاحمر" از مخالفان یک نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

در شهر تعز نیز اندکی پس از آنکه "عبد ربه منصور" معاون رئیس جمهوری دستور تشکیل کمیته نظامی ویژه برقراری امنیت را صادر کرد، درگیری های شدیدی میان انقلابیون و نیروهای وابسته به رژیم رخ داد.

شاهدان عینی گزارش دادند: نیروهای دولتی مناطق مسکونی تعز را با توپخانه، تانک و موشک هدف قرار داده اند و در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان یک زن کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که "محمد باسندوه" نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه گفت: اگر درگیری ها در شهر تعز پایان داده نشود در تعهدات انتقال قدرت تجدید نظر می کنیم.

در همین حال تظاهراتی در استان "شبوه" در اعتراض به جنایات علیه مردم بی دفاع تعز به دست نیروهای وابسته به عبدالله صالح برگزار شد.

در ارحب در شمال صنعا نیز بمباران نیروهای دولتی صدها خانواده را در این منطقه فراری داد که آنها در شرایط بد انسانی در غارها و کوهها قرار دارند.