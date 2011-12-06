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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

نماز ظهر عاشورا در بجنورد اقامه شد

نماز ظهر عاشورا در بجنورد اقامه شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماز ظهر عاشورا بجنورد در میدان دفاع مقدس و صحن امامزاده سیدعباس برادر امام رضا(ع) با حضور انبوه عزاداران حسینی اقامه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئات مذهبی این شهر پس از شنیدن صدای روحبخش اذان بطور موقت دست از عزاداری کشیدند و به جمع صفوف نمازگزاران پیوستند.

استقبال از نماز ظهر عاشورا در بجنورد به حدی بود که عزاداران دو نوبت نماز ظهر و عصر را به امامت دو امام جماعت در صحن امامزاده سیدعباس(س) و میدان دفاع مقدس که در جوار حرم امام زاده واقع است اقامه کردند.

بر اساس همین گزارش نظیر چنین آئینی در شهرهای اسفراین، شیروان، جاجرم، گرمه و آشخانه، راز، حصار و گرمخان، فاروج صفی آباد، بام، و روستاهای کشانک، بدرانلو، گوی نیک، دوین، روئین، مهمانک، چمن بید و خرق با شکوه فراوان اقامه شد.
 
کد مطلب 1477330

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