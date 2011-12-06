نماز ظهر عاشورا در بجنورد اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئات مذهبی این شهر پس از شنیدن صدای روحبخش اذان بطور موقت دست از عزاداری کشیدند و به جمع صفوف نمازگزاران پیوستند.

استقبال از نماز ظهر عاشورا در بجنورد به حدی بود که عزاداران دو نوبت نماز ظهر و عصر را به امامت دو امام جماعت در صحن امامزاده سیدعباس(س) و میدان دفاع مقدس که در جوار حرم امام زاده واقع است اقامه کردند.

بر اساس همین گزارش نظیر چنین آئینی در شهرهای اسفراین، شیروان، جاجرم، گرمه و آشخانه، راز، حصار و گرمخان، فاروج صفی آباد، بام، و روستاهای کشانک، بدرانلو، گوی نیک، دوین، روئین، مهمانک، چمن بید و خرق با شکوه فراوان اقامه شد.

