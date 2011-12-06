عرضه گوشی اسلامی به کاربران هندی/ ارائه فناوری برای حفظ ارتباط با خدا

به گزارش خبرگزاری مهر، هندوستان پر سرعت ترین رشد را در بازار تلفن همراه به خود اختصاص داده و در حال حاضر بیش از 850 میلیون مشترک متشکل از راننده های فقیر کالسکه های چینی و کشاورزان در اختیار دارد.

به گفته سازندگان این تلفن همراه، مسلمانان در میان کاربران رو به افزایش تلفنهای هوشمند نادیده گرفته شده اند اما این گوشی جدید می تواند آنها را نیز وارد جهان دیجیتال سازد.

"آنوج کانیش" سازنده گوشی اسلامی "Enmac" در هندوستان می گوید هند در حدود 180 میلیون مسلمان دارد که میزان نفوذ تلفنهای همراه در میان این توده از مسلمانان بسیار محدود است. اما زمانی که محصولی قابل قبول و یا خدماتی کاربردی ارائه شوند، احتمال افزایش کاربران مسلمان بالاتر خواهد رفت. از این رو است که تا کنون درخواستهای بیشماری را برای خریداری این گوشی جدید دریافت کرده ایم.

این گوشی جدید می تواند قرآن را به 29 زبان مختلف از قبیل انگلیسی، بنگالی، اردو، مالایی و تمیل ترجمه کند. همچنین امکان مشاهده و گوش دادن به احادیث در این گوشی وجود داشته و راهنمایی برای انجام درست اعمال حج در مکه و مدینه برای گوشی طراحی شده است.

بر اساس گزارش تلگراف، کانیش می گوید شرکتش بر روی فناوری های مذهبی تمرکز کرده اند تا به کاربرانی که از مشغله بالایی برخوردارند، کمک کند تا ارتباطشان را با خداوند حفظ کنند.