به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شیخ هاسینا نخست وزیر این کشور در بیانیه ای مردم را به اتحاد، برقراری عدالت و تعمق در تعالیم و آموزه های عاشورا در این کشور دعوت کرد.

ضیاء الرحمان رئیس جمهوری بنگلادش نیز در بیانیه ای جداگانه گفت: فاجعه کربلا و آموزه های عاشورا الهام بخش ما برای بلندکردن صدای خود علیه بی عدالتی و طی کردن مسیر حق و صلح است.

شیعیان بنگلادش چون شیعیان سراسر دنیا مراسم با شور و شکوهی در روز عاشورا برای سوگواری شهادت امام حسین(ع) و یارانش در کربلا برگزار می کنند.

روزعاشورا در بنگلادش به عنوان یک روز تعطیل عمومی به رسمیت شناخته شده است.

شبکه های تلویزیونی و رادیویی نیزدر این کشور آسیایی به مناسبت ایام سوگواری سیدالشهدا برنامه های عادی خود را قطع و برنامه های ویژه پخش می کنند.

