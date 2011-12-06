  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

برگزاری مراسم عاشورا در بنگلادش/ بیانیه‌های مقامات سیاسی درباره کربلا

برگزاری مراسم عاشورا در بنگلادش/ بیانیه‌های مقامات سیاسی درباره کربلا

درحالی که مسلمانان بنگلادش امروز سه شنبه 15 آذر ماه را به عنوان روز عاشورا به عزاداری و سوگواری می‌پردازند رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور بیانیه‌هایی به این مناسبت صادر و آموزه های عاشورا را مورد تأکید قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شیخ هاسینا نخست وزیر این کشور در بیانیه ای مردم را به اتحاد، برقراری عدالت و تعمق در تعالیم و آموزه های عاشورا در این کشور دعوت کرد.

ضیاء الرحمان رئیس جمهوری بنگلادش نیز در بیانیه ای جداگانه گفت:  فاجعه کربلا و آموزه های عاشورا الهام بخش ما برای بلندکردن صدای خود علیه بی عدالتی و طی کردن مسیر حق و صلح است.

شیعیان بنگلادش چون شیعیان سراسر دنیا مراسم با شور و شکوهی در روز عاشورا برای سوگواری شهادت امام حسین(ع) و یارانش در کربلا برگزار می کنند.

روزعاشورا در بنگلادش به عنوان یک روز تعطیل عمومی به رسمیت شناخته شده است.

شبکه های تلویزیونی و رادیویی نیزدر این کشور آسیایی به مناسبت ایام سوگواری سیدالشهدا برنامه های عادی خود را قطع و برنامه های ویژه پخش می کنند.
 

کد مطلب 1477337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها