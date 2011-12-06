انفجار تروریستی در مزار شریف / 4 عزادار حسینی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العالم در خبری فوری گزارش داد : انفجار در مزارشریف افغانستان، چهار شهید و چهار زخمی به جا گذاشت.



بر اساس این گزارش، تروریستها این جنایت را در مسیر عبور هیئتهای عزاداری حسینی در سالروز شهادت سالار شهیدان جهان، امام حسین(ع) مرتکب شدند.



منابع امنیتی در افغانستان درباره اینکه این انفجار ناشی از بمب بوده یا عملیات انتحاری، اظهار نظر نکرده اند.