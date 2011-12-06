تسلیت جایزه شعر نیما به مناسبت درگذشت دو شاعر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام کوتاه بدین شرح است:

«نامت از ساق‌هایم شروع می‌شود، از دلم عبور می‌کند و دهانم را به آتش می‌کشد. چطور می‌تواند مرگ از تو تنها گودالی را پر کند؟ شاعر مرگ را درمی‌نوردد؛ پیش از آنکه موعدش فرا رسیده باشد.

خبر ناگهانی درگذشت غلامرضا بروسان، برگزیده دومین دوره جایزه نیما و همسر او الهام اسلامی (که هر دو از شاعران جوان و باآتیه شعر فارسی بودند) و فرزند ایشان همه ما را در بهت فرو برد. این حادثه تلخ را به همه شاعران و نویسندگان این مرز و بوم تسلیت می‌گوییم.»

یادآور می‌شود: بروسان و خانواده‌اش، صبح روز گذشته (دوشنبه) در حالی که از شمال کشور عازم مشهد بودند، در کیلومتر 15 جاده قوچان ـ شیروان دچار حادثه شدند و این شاعر مشهدی، همراه با همسر شاعرش الهام اسلامی و دخترشان لیلا جان به جان آفرین تسلیم کردند.