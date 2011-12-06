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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

در کوالالامپور مالزی؛

قرعه کشی مسابقات فوتبال AFC Cup برگزار شد/ حریفان احتمالی استقلال و ذوب

قرعه کشی مسابقات فوتبال AFC Cup برگزار شد/ حریفان احتمالی استقلال و ذوب

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال AFC Cup پیش از ظهر امروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد و 32 تیم حاضر در این مسابقات در هشت گروه چهار تیمی تقسیم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بدین ترتیب اگر تیم‌های استقلال یا ذوب آهن ایران در مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بازنده شوند در گروه C رقابت‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به مصاف تیم‌های العهد لبنان، الکویت کویت و وی بی اسپورت مالدیو خواهند رفت.

- گروهبندی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* القادسیه کویت، الاتحاد سوریه، الفیصلی اردن و السویق عمان

گروه B:
* بنگال شرقی، کاظما کویت، اربیل عراق و العروبه یمن

گروه C:
* العهد لبنان، بازنده بازی شماره 2 پلی آف لیگ قهرمانان آسیا (یکی از تیم‌های استقلال ایران، الاتفاق عربستان و یا ذوب آهن ایران)، الکویت کویت و وی بی اسپورت مالدیو

گروه D:
* بازنده بازی شماره 1 پلی آف لیگ قهرمانان آسیا، اس سی سالگوکار هند، قهرمان جام حذفی عمان و الوحدات اردن

گروه E:
* الشرطه سوریه، الصفا لبنان، الطلال یمن یا ویکتوری مالدیو و الزورا عراق

گروه F:
* کیتچه هنگ کنگ، ترنگانو مالزی، سونگ لام ویتنام و تامپینز روور سنگاپور

گروه G:
* یانگون یونایتد میانمار، سیتی زن هنگ کنگ، هوم یونایتد سنگاپور و بازنده پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق

گروه H:
* کلانتان مالزی، آیه‌یاوادی میانمار، آرما اندونزی و ناوی بانک ویتنام

کد مطلب 1477363

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