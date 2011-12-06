قرعه کشی مسابقات فوتبال AFC Cup برگزار شد/ حریفان احتمالی استقلال و ذوب

به گزارش خبرنگار مهر، بدین ترتیب اگر تیمهای استقلال یا ذوب آهن ایران در مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بازنده شوند در گروه C رقابتهای جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به مصاف تیمهای العهد لبنان، الکویت کویت و وی بی اسپورت مالدیو خواهند رفت.
- گروهبندی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* القادسیه کویت، الاتحاد سوریه، الفیصلی اردن و السویق عمان
گروه B:
* بنگال شرقی، کاظما کویت، اربیل عراق و العروبه یمن
گروه C:
* العهد لبنان، بازنده بازی شماره 2 پلی آف لیگ قهرمانان آسیا (یکی از تیمهای استقلال ایران، الاتفاق عربستان و یا ذوب آهن ایران)، الکویت کویت و وی بی اسپورت مالدیو
گروه D:
* بازنده بازی شماره 1 پلی آف لیگ قهرمانان آسیا، اس سی سالگوکار هند، قهرمان جام حذفی عمان و الوحدات اردن
گروه E:
* الشرطه سوریه، الصفا لبنان، الطلال یمن یا ویکتوری مالدیو و الزورا عراق
گروه F:
* کیتچه هنگ کنگ، ترنگانو مالزی، سونگ لام ویتنام و تامپینز روور سنگاپور
گروه G:
* یانگون یونایتد میانمار، سیتی زن هنگ کنگ، هوم یونایتد سنگاپور و بازنده پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق
گروه H:
* کلانتان مالزی، آیهیاوادی میانمار، آرما اندونزی و ناوی بانک ویتنام
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