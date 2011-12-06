قرعه کشی مسابقات فوتبال AFC Cup برگزار شد/ حریفان احتمالی استقلال و ذوب

به گزارش خبرنگار مهر، بدین ترتیب اگر تیم‌های استقلال یا ذوب آهن ایران در مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بازنده شوند در گروه C رقابت‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به مصاف تیم‌های العهد لبنان، الکویت کویت و وی بی اسپورت مالدیو خواهند رفت.

- گروهبندی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* القادسیه کویت، الاتحاد سوریه، الفیصلی اردن و السویق عمان

گروه B:

* بنگال شرقی، کاظما کویت، اربیل عراق و العروبه یمن

گروه C:

* العهد لبنان، بازنده بازی شماره 2 پلی آف لیگ قهرمانان آسیا (یکی از تیم‌های استقلال ایران، الاتفاق عربستان و یا ذوب آهن ایران)، الکویت کویت و وی بی اسپورت مالدیو

گروه D:

* بازنده بازی شماره 1 پلی آف لیگ قهرمانان آسیا، اس سی سالگوکار هند، قهرمان جام حذفی عمان و الوحدات اردن

گروه E:

* الشرطه سوریه، الصفا لبنان، الطلال یمن یا ویکتوری مالدیو و الزورا عراق

گروه F:

* کیتچه هنگ کنگ، ترنگانو مالزی، سونگ لام ویتنام و تامپینز روور سنگاپور

گروه G:

* یانگون یونایتد میانمار، سیتی زن هنگ کنگ، هوم یونایتد سنگاپور و بازنده پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق

گروه H:

* کلانتان مالزی، آیه‌یاوادی میانمار، آرما اندونزی و ناوی بانک ویتنام