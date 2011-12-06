قرعه کشی لیگ قهرمانان 2012 آسیا برگزار شد/ کار دشوار پرسپولیس و سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه پرسپولیس علاوه بر نمایندگان عربستان و قطر تیم برنده بازی شماره یک پلی آف غرب آسیا یعنی (الشباب امارات یا نفتچی ازبکستان) حضور دارند.

همچنین تیم سپاهان ایران در گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الاهلی عربستان، لخویا قطر و النصر امارات همگروه شد.

در مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، گروهبندی 16 تیم منطقه غرب این مسابقات به شرح زیر در آمد:

گروه A:

* الریان قطر، الجزیره امارات، نصف قارشی ازبکستان و برنده بازی شماره 2 پلی آف غرب آسیا (یکی از سه تیم استقلال ایران، الاتفاق عربستان یا ذوب آهن ایران)

گروه B:

* الاتحاد عربستان، العربی قطر، بنی یاس امارات و پاختاکور ازبکستان

گروه C:

سپاهان ایران، الاهلی عربستان، لخویا قطر و النصر امارات

گروه D:

برنده بازی شماره یک پلی آف غرب آسیا، پرسپولیس ایران، الهلال عربستان و الغرافه قطر