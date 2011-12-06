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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

در کوالالامپور مالزی؛

قرعه کشی لیگ قهرمانان 2012 آسیا برگزار شد/ کار دشوار پرسپولیس و سپاهان

قرعه کشی لیگ قهرمانان 2012 آسیا برگزار شد/ کار دشوار پرسپولیس و سپاهان

مراسم قرعه کشی مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در سال 2012 برگزار شد که طی آن پرسپولیس در گروهی دشوار با تیم‌های الهلال عربستان و الغرافه قطر همگروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه پرسپولیس علاوه بر نمایندگان عربستان و قطر تیم برنده بازی شماره یک پلی آف غرب آسیا یعنی (الشباب امارات یا نفتچی ازبکستان) حضور دارند.

همچنین تیم سپاهان ایران در گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الاهلی عربستان، لخویا قطر و النصر امارات همگروه شد.

در مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، گروهبندی 16 تیم منطقه غرب این مسابقات به شرح زیر در آمد:
گروه A:
* الریان قطر، الجزیره امارات، نصف قارشی ازبکستان و برنده بازی شماره 2 پلی آف غرب آسیا (یکی از سه تیم استقلال ایران، الاتفاق عربستان یا ذوب آهن ایران)

گروه B:
* الاتحاد عربستان، العربی قطر، بنی یاس امارات و پاختاکور ازبکستان

گروه C:
سپاهان ایران، الاهلی عربستان، لخویا قطر و النصر امارات

گروه D:
برنده بازی شماره یک پلی آف غرب آسیا، پرسپولیس ایران، الهلال عربستان و الغرافه قطر

کد مطلب 1477364

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