واقعه عاشورا خاستگاه دموکراسی است/ حفظ اسلام مهمترین نکته قیام عاشورا

عزیز جوانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام جهانی قیام و مکتب عاشورا اظهار داشت: دموکراسی خاستگاه و یکی از محوری ترین پیام های عاشورا بوده که می توان به جهانیان ارائه داد و اسلام و امام حسین (ع) را با این پیام معرفی کرد.

وی تشریح کرد: قیام امام حسین (ع) دنیایی از معارف بوده و از هر منظر می توان به آن نگاه کرد و از همین روست که از آموزه های عاشورا به مکتب عاشورا یاد می کنند که دموکراسی و مردم سالاری یکی از محوری ترین پیام های عاشورا است.

جوانپور با بیان اینکه نگاه حزن انگیز و عاطفی به عاشورا مسلمانان را از نگاه عقلانی به این واقعه غافل کرده است، افزود: امام حسین (ع) بنا به دعوت مردم کوفه به این شهر رفته و قیام کرد که اگر خواست مردم نبود امام نیز به کوفه نرفته و قیام نمی کرد و همچون امامان دیگر شیوه ای دیگر بر می گزید اما این مردم سالاری و احترام به خواست و رای مردم بود که تکلیف را بر امام تمام کرد.

این پژوهشگر دینی یاد آور شد: 18 هزار نفر امام حسین (ع) را به کوفه دعوت کردند و آن امام به 18 هزار نفر و 18 هزار رای لبیک گفت و این مهم نشان از اهمیت و جایگاه مردم سالاری و دموکراسی است که اسلام را با این نگاه باید برای جهانیان تبلیغ و معرفی کرد.

وی تاکید کرد: حکومت دینی یکی از دموکراتیک ترین حکومت های جهان بوده و تا مردم نخواهند حکومت شکل نمی گیرد و برخلاف کشورهای دیگر که با زور حکومت ها شکل می گیرند شکل گیری حکومت های اسلامی بنا به خواست مردم است.

جوانپور تصریح کرد: حکومت های دینی زور مدار نبوده و مبتنی بر مردم سالاری هستند.

منش امام حسین (ع) در زندگی مسلمانان جلوه گر نشده است

رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تبریز در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: منش امام حسین (ع) در زندگی مسلمانان جلوه گر نشده است.

عزیز جوانپور به پیام های عاشورا اشاره و تشریح کرد: واقعه عاشورا دریایی از معارف بوده که پیام های بسیاری را در خود گنجانده است و حاوی پیام هایی همچون عشق به خدا و معامله کردن با خدا، ترک دنیا و ایثارگری و شجاعت، از خود گذشتگی و احساس خدا در اوج مصیبت بوده و این درحالیست که این آموزه های تنها به صورت شعاری در زبان ها بازگو می شود و در حقیقت در زندگی مسلمانان جلوه گر نشده است.

استاد دانشگاه تبریز ادامه داد: هر ساله در روز تاسوعا و عاشورا عزاداری شده و در فقدان و عزایش گریسته می شود اما به نکات اخلاقی آن توجه نمی شود که در عزای چه کسی می گرییم و حسین چگونه امامی بود و با همسر و فرزندان خود و با مردم چگونه بود و به محض پایان یافتن این روزها همه چیز فراموش شده و هر کس منش خود را در پیش می گیرد و فکر می کند امام غیر قابل دسترس بوده و حتی از رفتار امام حسین را نیز الگو نمی گیریم.

حفظ اسلام مهمترین نکته قیام عاشورا

همچنین رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تبریز حفظ اسلام را مهمترین نکته قیام عاشورا دانست که باید در تمامی شرایط و مراحل اجرا شود.

جوانپور با اشاره به واقعه عاشورا گفت: امام حسین (ع) احساس کرد اگر یزید در صدر اسلام قرار گیرد در اسلام بدعت گذاری خواهد شد که نمی توان با آنها مقابله کرد از این رو برای حفظ اسلام دست به قیام زد.

این پژوهشگر دینی تاکید کرد: حفظ اسلام درسی است که واقعه عاشورا به علمای اسلام می دهد که برای پاسداری از سلام در دنیای کنونی باید قیام کرد تا از تحریف و هجمه های غربی حفظ شود.