به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش در پیامی به مناسبت روز دانشجو گفت: فرا رسیدن 16 آذر، روز دانشجو و تقارن آن با عاشورای حسینی(ع) به عنوان مظهر آزادگی، ایثار و شهادت را گرامی می دارم و ضمن آرزوی علو درجات برای شهدای جامعه دانشجویی، بهبودی و بهروزی برای تمامی دانشجویان ایثارگر کشور، توفیق پیروی از آن امام همام را برای همه دانشجویان عزیز خواستارم.

وی در ادامه این پیام اظهار داشت: جنبش دانشجویی ایران، بدون تردید در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن نقش پر اهمیت و همواره بر عمل به اندیشه های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری اصرار و ابرام داشته است، چرا که دانشجو از سویی بنا به طبیعت آرمانخواه، عدالتجو و ظلم ناپذیر است و از سویی دیگر با بهره گیری از جوهره جستجوگری، پرسشگری و دانشجویی مسلح به سلاح دانش است که موثرترین سلاح برای مقابله با هجمه های سخت و نرم امروزی است.

معاون آموزشی وزیر علوم در پایان پیام خود خاطرنشان کرد: خصوصیاتی که جمهوری اسلامی ایران امروزه بیش از پیش برای تجهیز و آمادگی در مقابل جبهه متحد نظام استکباری علیه جمهوری اسلامی به آن نیاز مبرم دارد و امید آن که این خصوصیات در جان و تن دانشجویان عزیز ایرانی همواره پایدار و مستدام باقی بماند.

