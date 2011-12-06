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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

شعله‌های آتش انبار کیف و کفش را دربر گرفت

شعله‌های آتش انبار کیف و کفش را دربر گرفت

بروز اتصالی در سیم های برق، رخداد آتش سوزی در انبار کیف و کفش را در زیر زمین ساختمان سه طبقه به دنبال داشت که سرعت عمل آتش نشانان در مهار شعله های آتش از گسترش آن به طبقات بالای ساختمان جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رخداد آتش سوزی در این انبار که در خیابان مولوی، قرار دارد روز گذشته به سامانه 125 اطلاع رسانی شد و درپی آن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 4و3همزمان راهی محل حادثه شدند.

به گفته منصور وزیری افسرآماده منطقه 1 عملیات آتش نشانی تهران، دود غلیظ ناشی از آتش سوزی از درون انباربیرون می آمد و آتش نشانان به سرعت و با دقت تمام بی درنگ خود را به کانون آتش رساندند و با استفاده از تجهیزات ایمنی و خاموش کننده همزمان با ایمن سازی محل حادثه ومهار وخاموش کردن شعله های آتش از افزایش خسارت مالی جلوگیری کردند.

وی با بیان این که این حادثه خوشبختانه تلفات وخسارت جانی نداشت و به کسی آسیب نرسید افزود: سرعت عمل و هوشیاری آتش نشانان در دستیابی به کانون آتش و خاموش کردن کامل آتش سوزی ازسرایت شعله ها به طبقات دیگرساختمان پیشگیری کرد.
وزیری بروزاتصالی درسیم های برق را علت اصلی رخداد این آتش سوزی اعلام کرد.
 

کد مطلب 1477370

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