تصادف در اردبیل 8 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه که شامگاه دوشنبه رخ داد، خودروی سواری پژو پارس به شدت با خودروی پراید برخورد کرد که بر اثر آن پنج نفر از سرنشینان خودروی پراید در دم جان باختند.

یکی از سرنشینان پراید و دو سرنشین خودروی پژو نیز به شدت مصدوم شدند که با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان شهرستان پارس آباد منتقل شدند.

فرمانده پلیس راه سربند – پارس آباد علت این تصادف را سرعت زیاد هر دو خودرو و انحراف به چپ خودروی پژو پارس اعلام کرده است.

سرهنگ علی قدیم پور در گفتگو با مهر اظهار داشت: شدت تصادف به حدی بود که اجساد کشته شدگان پس از دو ساعت تلاش از داخل آهن پاره های پراید بیرون آورده شد.

به گفته وی چهار نفر از جان باختگان این حادثه نوجوان بودند.

همچنین عصر دیروز براثر برخورد دو خودرو در محور اردبیل - گرمی سه راهی "امیرکندی" چهار نفرکشته و زخمی شدند.

فرمانده پلیس راه استان اردبیل که در محل این حضور یافته بود، گفت: در این تصادف خودرو پژوی روآ از مسیر منحرف و به شدت با یک دستگاه خودرو نیسان وانت برخورد کرد که خودرو نیسان واژگون شد.

سرهنگ محمد ظهیری ابراز داشت: در این حادثه راننده خودرو پژوی روآ در دم کشته شد و سه نفر دیگر مجروح شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

وی علت حادثه را انحراف به چپ خودرو پژو بر اثر سرعت زیاد اعلام کرد.

