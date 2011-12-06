3 رسالت جنبش دانشجویی/ حضور فعال دانشجویان در عرصه بیداری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو به مناسبت روز دانشجو در پیامی با اشاره به اینکه یوم الله 16 آذر امسال در شرایطی فرا می رسد که جهان اسلام با بهره گیری از معارف قرآنی و تعالیم عالیه اسلام، دوران بیداری اسلامی را تجربه می کند، اظهار داشت: امروز در قطب بندی قدرتهای جهان، کشورهای اسلامی و جهان اسلام واقعیت قدرتمند و غیرقابل انکار خود را جلوه گر ساخته اند و میان صفوف درهم فشرده ملتها، نقش ممتاز و متمایز دانشجویان همچنان برجسته و قابل توجه است.

وزیر علوم در بخش دیگری از این پیام با اشاره به حق طلبی دانشجویان کشورمان گفت: در ایران اسلامی نیز دانشجویان غیور با بهره گیری از رشادتها و شهادتهای نهضت حسینی پیشگام در مبارزات حق طلبانه مردم مسلمان ایران علیه نقش آفرینی استعمار پیر در تصمیم سازی جهانی به منظور انصراف ایران از حقوق حقه خویش حضور فعال و مؤثر داشته اند.

در ادامه این پیام آمده است: دانشجویان مسلمان هماهنگ با اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایفای رسالت تاریخی خویش، بر پیگیری آرمان های اسلامی جنبش دانشجویی و منافع ملی ایران اسلامی در مقطع حساس کنونی پایداری می کنند و در راستای همین رسالت بزرگ، از وظیفه اصلی خود که فعالیت جدی و جهادی در عرصه دانش و پژوهش است، غافل نخواهند شد و راز و رمز فرزانگی و فرهیختگی دانشجویان عزیز ما همین نکته است که توجه به وظایف مختلف، آنها را از وظیفه ذاتی و اصلی شان منصرف نمی کند.

دانشجو در این پیام با بیان اینکه در مقاطع حساس و مهم، ملاحظه اولویتها، اهم و مهم دانستن ماموریتها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اضافه کرد: اگر در دوره ستمشاهی، مبارزه علیه رژیم و در دوره 8 سال دفاع مقدس، حضور در جبهه های جنگ و در دوره سازندگی، پیشتازی در فرآیند نوسازی کشور مهمترین رسالت جنبش دانشجویی بوده است، امروز برای مقابله با جنگ نرم استکبار جهانی، تجهیز به آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی، فناوری و پیشگامی در عرصه علوم و فنون یک وظیفه قطعی است.

وزیر علوم در بخش پایانی این پیام اظهار داشت: اینک در سالروز حماسه 16آذر موجب مباهات جامعه دانشگاهی کشور است که دانشجویان ایران اسلامی در داخل کشور و رقابتهای علمی داخلی و بین المللی، مدال آور و افتخارآفرین هستند، همچنانکه در عرصه مبارزات و بیداری اسلامی که به برکت انقلاب اسلامی ایران در سایر کشورها تسری یافته است حضوری فعال و اثربخش دارند.