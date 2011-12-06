۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

عرضه مواد غذایی سرباز در خیابانها بهداشتی نیست

عرضه مواد غذایی در خیابان‌ها با توجه به حجم آلودگی‌های که به مواد غذایی وارد می‌شود، مورد تایید متولیان بهداشتی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا میرزایی با اشاره به اینکه در ایام محرم و به ویژه عاشورا و تاسوعا دیده می‌شود که مردم اقدام به پخش نذورات در بین عزاداران می‌کنند، اظهار داشت: عرضه مواد غذایی سرباز در خیابان‌ها خوشایند نیست.

وی با بیان اینکه دیده می‌شود که توزیع غذا در ظروف یکبار مصرف و رها کردن آن صحنه‌های نامناسبی را ایجاد می‌کند، ابراز داشت: از مردم و اعضای هیئت امنای مساجد و حسینیه‌ها تقاضا می‌شود با تجمیع نذورات در مساجد و حسینیه‌ها نسبت به عرضه مواد غذایی اقدام کنند.

معاون فنی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به سئوالی در مورد عرضه شیر در بین دسته‌های عزاداری نیز ابراز داشت: چون عموما نمی‌دانیم که این شیری که عرضه می‌شود، پاستوریزه و یا غیر پاستوریزه است چون شرایط طبخ پاستوریزه با شیر غیر پاستوریزه متفاوت است، توصیه‌ بهداشتی این است که این گونه عرضه نشود.

