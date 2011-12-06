عرضه مواد غذایی سرباز در خیابانها بهداشتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا میرزایی با اشاره به اینکه در ایام محرم و به ویژه عاشورا و تاسوعا دیده میشود که مردم اقدام به پخش نذورات در بین عزاداران میکنند، اظهار داشت: عرضه مواد غذایی سرباز در خیابانها خوشایند نیست.
وی با بیان اینکه دیده میشود که توزیع غذا در ظروف یکبار مصرف و رها کردن آن صحنههای نامناسبی را ایجاد میکند، ابراز داشت: از مردم و اعضای هیئت امنای مساجد و حسینیهها تقاضا میشود با تجمیع نذورات در مساجد و حسینیهها نسبت به عرضه مواد غذایی اقدام کنند.
معاون فنی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به سئوالی در مورد عرضه شیر در بین دستههای عزاداری نیز ابراز داشت: چون عموما نمیدانیم که این شیری که عرضه میشود، پاستوریزه و یا غیر پاستوریزه است چون شرایط طبخ پاستوریزه با شیر غیر پاستوریزه متفاوت است، توصیه بهداشتی این است که این گونه عرضه نشود.
نظر شما