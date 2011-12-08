  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

"حقیقت مثله" به قاب کتاب نشست

"حقیقت مثله" به قاب کتاب نشست

کتاب "حقیقت مثله" به اهتمام مهدی مطهر با موضوع سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و ماجرای تاسوعا و عاشورای حسینی چاپ و منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "حقیقت مثله" دربردارنده دل نوشته های عاشورایی روایات، داستانها و احادیثی از امام حسین(ع) و روز تاسوعا و عاشورای حسینی است.

مهدی مطهر در بخشی از این کتاب آورده است: حسین در خون غوطه ور بود و زینب در غم دو عالم، اما نه کسوفی گریبانگیر خورشید شده تا او را سیاهپوش کند و نه تلنگری چون زلزله، زمین را به خود آورد حلقه اتصال زمین و آسمان از هم گسست اما چرخ روزگار چونان گذشته چرخید.

انتشارات نقش اندیشه این کتاب را در قطع پالتویی در 99 صفحه شمارگان 3000 نسخه منتشر کرده است .

کد مطلب 1477389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها