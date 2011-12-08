"حقیقت مثله" به قاب کتاب نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "حقیقت مثله" دربردارنده دل نوشته های عاشورایی روایات، داستانها و احادیثی از امام حسین(ع) و روز تاسوعا و عاشورای حسینی است.



مهدی مطهر در بخشی از این کتاب آورده است: حسین در خون غوطه ور بود و زینب در غم دو عالم، اما نه کسوفی گریبانگیر خورشید شده تا او را سیاهپوش کند و نه تلنگری چون زلزله، زمین را به خود آورد حلقه اتصال زمین و آسمان از هم گسست اما چرخ روزگار چونان گذشته چرخید.



انتشارات نقش اندیشه این کتاب را در قطع پالتویی در 99 صفحه شمارگان 3000 نسخه منتشر کرده است .