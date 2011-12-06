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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

درمیان تدابیرامنیتی صورت گرفت؛

حرکت دسته‌های عزاداری پاکستان در شهرهای مختلف

حرکت دسته‌های عزاداری پاکستان در شهرهای مختلف

شیعیان پاکستان امروز سه شنبه 15 آذر ماه در شهرهای مختلف این کشور با برگزاری مراسم باشکوه به سوگواری برای سالار شهیدان پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، هزاران شیعه پاکستانی در شهرهایی چون کراچی، لاهور، فیصل آباد دسته های بزرگ عزاداری به ره انداختند و امشب نیز مراسم شام غریبان برگزار می کنند.

حدود 8 هزار نفر از نیروی پلیس برای تضمین امنیت برگزاری این مراسم سوگواری در حال آماده باش هستند و در مناطق مختلف دوربینهای مداربسته نصب شده است.

بسیاری از نیروهای امنیتی پاکستان به منظور برگزاری آرام این مراسم در پشت بام ساختمانهای بلند مستقر شده اند.

حرکت عزاداران حسینی در شهرهای دیگر پاکستان چون پیشاور، کویته، مولتان، دره اسماعیل خان، جهنگ در جریان است.

کد مطلب 1477393

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