"بن2"؛ شکستی که انتظار آن می رفت

در حالیکه رهبران جهان در پایتخت آلمان گردهم جمع شدند تا نشستی را درباره آینده امنیت افغانستان ترتیب دهند امروز این کشور شاهد دو انفجار پر تلفات بود که طی آن بیش از 100 نفر کشته و مجروح شدند. انفجار در کابل و مزار شریف در حالی رخ می دهد که کشورهای غربی قرار بود در نشست بن 2 راههای "خروج" از افغانستان را بررسی کنند.

پس از تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 غرب و آمریکا نشستی را در بن تحت عنوان "بن 1" برگزار کردند. کنفرانس بر آن بود تا راههای ورود کشورهای غربی به افغانستان را هموار کند و به اصطلاح دست آنها را در ساخت نهادهای مدنی و آموزش پلیس و ارتش ملی این کشور فراهم آورد. اما با گذشت 10 سال از این موضوع بدون اینکه کشورهای مذکور به نتیجه ملموسی در این رابطه دست یابند دومین نشست را در بن برگزار می کنند و طی آن بر آن هستند تا راههای خروج از این کشور را پیدا کنند.

امروز تحلیلگران بر این باورند که بن دو شکست دیگری بود که غرب در تعامل با مسائل افغانستان با آنها روبرو می شود.

شرکت نکردن پاکستان در این نشست بزرگترین ضربه ای بود که بر پیکر این کنفرانس نشست و تقریباً شکست آن را حتمی ساخت. پاکستان به دلیل حمله نیروهای ناتو به یک ایستگاه پلیس مرزی که منجر به کشته شدن 24 سرباز ارتش این کشور شد در اعتراض به آن از شرکت در این کنفرانس سر باز زد. تلاش آمریکا و غرب برای کشاندن اسلام آباد به این نشست که می توانست تضمینی محکم برای موفقیت آن باشد بی نتیجه ماند.

در این کنفرانس قرار بود تا تعهدی از پاکستان گرفته شود و این کشور قول دهد تا ارتش آن از حمایت طالبان و گروه حقانی دست خواهد کشید. امری که ی توانست ثبات نسبی را به افغانستان بازگرداند.

ایران به عنوان دومین همسایه مهم افغانستان بر مواضع گذشته خود تاکید کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران خواستار خروج نیروهای غربی از افغانستان شد.

همچنین چین از دیگر طرف های درگیر نیز روی خوشی به خواسته های غرب نشان نداد. این کشور تاکید دارد که راه حل مسائل افغانستان باید در چهارچوب منطقه ای تدوین و اجرایی شود که این با خواسته غرب و بویژه آمریکا تطابقی ندارد.

حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز خواستار حمایت جامعه جهانی از مردم این کشور برای بازسازی شد و این درخواست در حالی است که جامعه جهانی هنوز درباره نحوه کمک به افغنستان اجماعی ندارد.

کنفرانس بن در حالی تلاش می کند که خود را از شکست نجات دهد که بحران اقتصادی در غرب، افزایش تلفات نیروهای ائتلاف در افغنستان هرگونه قدرت مانور از نیروهای ناتو را گرفته است.

با اینکه غرب امیدوار بود تا بن2 بتواند تقریباً پایانی بر مشکلات افغانستان باشد و از تکرار کنفرانس‌هایی از این دست در این حوزه جلوگیر شود، اما برای حل مشکلات بی پایان و ریشه‌ دار افغانستان تکرار "بن" های دیگر لازم و ضروری به نظر می رسد و در آینده غرب سنگینی بار افغانستان را بیشتر احساس خواهد کرد.