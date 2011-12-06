32 تیم برتر باشگاهی آسیا در هشت گروه تقسیم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، گروهبندی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2012 به شرح زیر است:

گروه A:

* الریان قطر، الجزیره امارات، نصف قارشی ازبکستان و برنده بازی شماره 2 پلی آف غرب آسیا

گروه B:

* الاتحاد عربستان، العربی قطر، بنی یاس امارات و پاختاکور ازبکستان

گروه C:

سپاهان ایران، الاهلی عربستان، لخویا قطر و النصر امارات

گروه D:

برنده بازی شماره یک پلی آف غرب آسیا، پرسپولیس ایران، الهلال عربستان و الغرافه قطر

گروه E:

* گامبااوزاکای ژاپن، برنده بازی شماره یک پلی آف شرق آسیا، بنیادکار ازبکستان، برنده بازی شماره 2 پلی آف شرق آسیا

گروه F:

* اولسان هیوندای کره جنوبی، قهرمان جام امپراطوری ژاپن، بریسبین استرالیا و بیجینگ گوان چین

گروه G:

* تیانجین تدا چین، سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ناگویا گرامپوس ایت ژاپن و سنترال کوئست مارینرز استرالیا

گروه H:

* قهرمان لیگ تایلند، گوانگجوی چین، جئونبوک موتورز کره جنوبی و کاشیوا ریسول ژاپن