32 تیم برتر باشگاهی آسیا در هشت گروه تقسیم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، گروهبندی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2012 به شرح زیر است:
گروه A:
* الریان قطر، الجزیره امارات، نصف قارشی ازبکستان و برنده بازی شماره 2 پلی آف غرب آسیا
گروه B:
* الاتحاد عربستان، العربی قطر، بنی یاس امارات و پاختاکور ازبکستان
گروه C:
سپاهان ایران، الاهلی عربستان، لخویا قطر و النصر امارات
گروه D:
برنده بازی شماره یک پلی آف غرب آسیا، پرسپولیس ایران، الهلال عربستان و الغرافه قطر
گروه E:
* گامبااوزاکای ژاپن، برنده بازی شماره یک پلی آف شرق آسیا، بنیادکار ازبکستان، برنده بازی شماره 2 پلی آف شرق آسیا
گروه F:
* اولسان هیوندای کره جنوبی، قهرمان جام امپراطوری ژاپن، بریسبین استرالیا و بیجینگ گوان چین
گروه G:
* تیانجین تدا چین، سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ناگویا گرامپوس ایت ژاپن و سنترال کوئست مارینرز استرالیا
گروه H:
* قهرمان لیگ تایلند، گوانگجوی چین، جئونبوک موتورز کره جنوبی و کاشیوا ریسول ژاپن
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