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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

از شرق تا غرب قاره کهن؛

32 تیم برتر باشگاهی آسیا در هشت گروه تقسیم شدند

32 تیم برتر باشگاهی آسیا در هشت گروه تقسیم شدند

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا پیش از ظهر امروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد و 32 تیم حاضر در این مسابقات در هشت گروه چهار تیمی تقسیم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروهبندی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2012 به شرح زیر است:
گروه A:
* الریان قطر، الجزیره امارات، نصف قارشی ازبکستان و برنده بازی شماره 2 پلی آف غرب آسیا

گروه B:
* الاتحاد عربستان، العربی قطر، بنی یاس امارات و پاختاکور ازبکستان

گروه C:
سپاهان ایران، الاهلی عربستان، لخویا قطر و النصر امارات

گروه D:
برنده بازی شماره یک پلی آف غرب آسیا، پرسپولیس ایران، الهلال عربستان و الغرافه قطر

گروه E:
* گامبااوزاکای ژاپن، برنده بازی شماره یک پلی آف شرق آسیا، بنیادکار ازبکستان، برنده بازی شماره 2 پلی آف شرق آسیا

گروه F:
* اولسان هیوندای کره جنوبی، قهرمان جام امپراطوری ژاپن، بریسبین استرالیا و بیجینگ گوان چین

گروه G:
* تیانجین تدا چین، سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ناگویا گرامپوس ایت ژاپن و سنترال کوئست مارینرز استرالیا

گروه H:
* قهرمان لیگ تایلند، گوانگجوی چین، جئونبوک موتورز کره جنوبی و کاشیوا ریسول ژاپن

کد مطلب 1477395

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