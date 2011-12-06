عزاداری باشکوه در بیروت/ حضور غیر منتظره نصرالله در جمع عزاداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار لبنان، مراسم احیای عاشورای حسینی، سالروز شهادت جانسوز سرور و سالار شهیدان جهان، حضرت امام حسین(ع) امروز همگام با دیگر مناطق جهان در بیروت با شکوه هر چه خاصی در حال برگزاری است.



نکته قابل توجه درباره این مراسم، حضور غیر منتظره سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در این مراسم بود که بر خلاف دیگر مراسم سیاسی در این مراسم مذهبی و معنوی شخصا حضور یافته است.



نصرالله به سبب تهدیدهای علنی و آشکار صهیونیستها به ترور و فعال بودن مزدوران آنها در لبنان، به توصیه مقامات امنیتی در مراسم عمومی حضور نمی یابد، اما امروز در مراسم عزاداری سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع) حضور یافت تا عشق و ارادت خود را بیش از پیش به مولا و مقتدای خویش ثابت کند.



نصرالله در سخنان کوتاهی در جمع جمعیت انبوه عزاداران حسینی در بیروت تاکید کرد در سالروز عاشورا بار دیگر با امام حسین(ع) تجدید بعیت می کنیم همانگونه که اصحابش شب عاشورا با وی تجدید بیعت کردند و چالشها و تهدیدها و خطرات به هر اندازه ای که باشد ما هرگز از راه حسین(ع) منحرف نخواهیم شد.