نماز ظهر عاشورا در زنجان اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران زنجانی که از ساعتهای نخست صبح امروز سه شنبه در قالب دستجات جداگانه ای به عزاداری پرداختند با نزدیک شدن به زمان اقامه نماز خود را به چهارراه انقلاب رساندند و نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.

همچنین در سایر مناطق استان زنجان نیز نماز ظهر عاشورا با شکوه ویژه برگزار شد.

زیارت پرفیض عاشورا نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قبل از طلوع آفتاب روز عاشورا با حضور انبوه مردم سیاهپوش و سوگوار در مساجد و تکایای زنجان و شهرهای تابعه این استان قرائت شد.







