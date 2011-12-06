افزایش شهدای حمله تروریستی به عزاداران در کابل به بیش از 48 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری از افزایش آمار تلفات عملیات انتحاری تروریستهای تکفیری در کابل علیه عزاداران حسینی در سالروز شهادت جانسور سالار شهیدان جهان، حضرت امام حسین(ع) به 48 شهید و بیش از 100 زخمی خبر داد.



تروریستهای تکفیری همچنین در مزار شریف نیز مرتکب جنایت هولناکی علیه محبان اهل بیت(ع) شدند که در حال برگزاری مراسم عاشورای حسینی بودند.