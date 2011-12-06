۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

خبر فوری/

افزایش شهدای حمله تروریستی به عزاداران در کابل به بیش از 48 نفر

منابع خبری از افزایش آمار تلفات حمله تروریستهای تکفیری به هیئتهای عزاداری حسینی در کابل به 48 شهید خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری از افزایش آمار تلفات عملیات انتحاری تروریستهای تکفیری در کابل علیه عزاداران حسینی در سالروز شهادت جانسور سالار شهیدان جهان، حضرت امام حسین(ع) به 48 شهید و بیش از 100 زخمی خبر داد.

تروریستهای تکفیری همچنین در مزار شریف نیز مرتکب جنایت هولناکی علیه محبان اهل بیت(ع) شدند که در حال برگزاری مراسم عاشورای حسینی بودند.

