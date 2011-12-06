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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۰:۱۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ گذشت داشتن صفتی نیکو و پسندیده است که موجب چشم‌پوشی از خطاها و اشتباهات اطرافیان شده، به انفاق و کمکهای مادی به دیگران انجامیده،‌ خیر و برکات دنیوی و اخروی بسیاری درپی دارد.

آیه روز:

وَلَا یَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنکُمْ وَالسَّعَةِ أَن یُؤْتُوا أُوْلِی الْقُرْبَى وَالْمَسَاکِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ .

و سرمایه‏داران و فراخ‏دولتان شما نباید از دادن [مال] به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است .

سوره نور، آیه 22

حدیث امروز:

امام على(ع)

شَرُّ النّاسِ مَن لایَعفو عَنِ الزَّلَّةِ وَلایَستُرُالعَورَةَ.

بدترین مردم کسى است که خطاى دیگران را نبخشد و عیب را نپوشاند.

غررالحکم، ج4، ص175، ح5735

کد مطلب 1477404

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