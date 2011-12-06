به گزارش خبرگزاری مهر، علی منصوری دبیر نمایشگاه فرهنگی ‌و هنری خیمه خورشید با تاکید بر ضرورت برگزاری نمایشگاه فرهنگی و هنری با موضوع فرهنگ عاشورا، اظهار داشت: در این نمایشگاه که تا بیستم ماه محرم ادامه خواهد داشت و ما قصد داریم با مروری بر واقعه عاشورا و بیان اهداف، فلسفه و عبرت‌های آن، به معرفی فرهنگ عاشورا به مخاطبان بپردازیم.

دبیر نمایشگاه فرهنگی ‌و هنری خیمه خورشید افزود: در این نمایشگاه که در مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود، سعی کرده‌ایم به غیر از گروه بزرگسالان برای دیگر گروه‌های سنی نیز محتوا و برنامه‌های فرهنگی و هنری تولید و ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: در دومین روز از نمایشگاه فرهنگی هنری خیمه خورشید از ساعات ابتدایی نمایشگاه گروه‌های دانش‌آموزی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کردند. در این بازدید در طول چند ساعت اولیه بیش از 200 دانش آموز از نمایشگاه به ویژه بخش کودک و نوجوان دیدن کردند.

وی گفت:‌ در بخش کودک با عنوان "خیمه کودک" غرفه‌های متنوعی از جمله روایتگری هفت قصه عاشورایی به زبان کودکانه، ساخت پازل‌های مرتبط با فرهنگ عاشورایی با قطعات بزرگ نیم متری، بازی- مسابقه گروهی مسیر مدینه تا کربلا، نقاشی بر اساس داستان‌های عاشورایی، نقالی و پرده خوانی، عکس کودک و معنویت وجود دارد که تا کنون مورد استقبال کودکان و نونهالان قرار گرفته است.

منصوری با تأکید بر تداوم برنامه های فرهنگی هنری بعد از دهه اول ماه محرم گفت: در پایان هفته جاری نمایشگاه های نقاشی و پوستر عاشورایی تا 18 آذر ماه در فرهنگسرای ملل، عاشورا از نگاه هنرمندان معاصر ایران، 17 آذر در فرهنگسرای شفق، پوستر عاشورایی، 17 آذر در فرهنگسرای گلستان ونمایشگاه عکس و نقاشی عاشورا و ماکت وقایع کربلا، 17 آذر در فرهنگسرای قرآن برپا هستند.

وی افزود: مراسم تعزیه خوانی در فرهنگسرای خاوران روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برپا می شود. مسابقه دلنوشته های عاشقان حسین(ره) با محور ایثار، وفا و ادب تا 17 آذر در کتابخانه هدی فرهنگسرای قرآن و مسابقه حدیث عاشوار تا 29 آذرماه در خانه فرهنگ دردار برگزار می شود.

منصوری اظهار داشت: مسابقه عکس عاشورایی از سوی فرهنگسرای خاوران از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. همچنین مسابقه کتابخوانی سرزمین نینوا تا 18 آذر از سوی خانه فرهنگ میعاد برگزار می شود.

در هفته جاری 14 نمایشگاه، 14 مسابقه، 11 برنامه آموزشی، 8 برنامه ادبی، 22 برنامه مذهبی، 3 برنامه گردشگری، 21 نشست موضوعی، 20 برنامه ترکیبی و 8 اجرای هنری متناسب با دهه اول ماه محرم در مراکز فرهنگی هنری تهران برگزار شد.