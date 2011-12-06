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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

سخنان نصرالله در عاشورا-2

هدف آمریکا ایجاد نظام سازشکار در سوریه برای جبران شکست در عراق است

هدف آمریکا ایجاد نظام سازشکار در سوریه برای جبران شکست در عراق است

دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید مجدد بر حمایت این جنبش از اصلاحات در سوریه و نظام حامی مقاومت در این کشور خاطر نشان کرد غربی ها و متحدان عرب آنها خواهان اصلاحات نیستند، بلکه درصدد روی کار آوردن نظام سازشکار وابسته به آمریکا و اسرائیل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله در ادامه سخنان مهم خود در جمع پرشور عزاداران حسینی در بیروت به پیروزی ملتهای تونس و لیبی بر دیکتاتورهای وابسته به غرب اشاره کرد و گفت : آمریکا می خواهد شکست تاریخی خود در عراق را از طریق ایجاد بی ثباتی و ناآرامی و ناامنی در کشورهای منطقه با هدف منحرف کردن ملتها از این شکست جبران کند.

متاسفانه، این ترفند آمریکا(منحرف کردن نگاهها از شکست در عراق) تا حد زیادی جواب داده است و خبر عقب نشینی آمریکا از عراق در رسانه های عربی جایی ندارد. امروز مسئولیت نیروهای مقاومت و مجاهد در جهان اسلام و کشورهای عربی منعکس کردن این جنایت است و ما امروز واقعی تاریخی را که در آن بار دیگر خون بر شمشیر پیروز شد،گرامی می داریم.

موضع حزب الله در خصوص سوریه

به گزارش مهر، نصرالله در خصوص سوریه گفت : موضع ما از همان روزهای نخست، واضح بود، ما با اصلاحات و در کنار نظام مانع و مقاومت و حامی گروههای مقاومت هستیم، ما خواهان بررسی پدیده های فساد و مشکلات هستیم، اما برخی در سوریه خواهان اصلاحات و ثبات و امنیت و گفتگو نیستند، برخی خواهان نابودی و ویرانی سوریه هستند.

وی خاطر نشان کرد :  برخی می خواهند شکست خود در عراق و شکست بسیار محتمل خود را با تغییر اوضاع سوریه به نفع اسرائیل جبران کنند.

نصرالله گفت : : آنچه موسوم به شورای انتقالی سوریه است که در استانبول تشکیل شد و برخی کشورهای غربی و عربی آن را نماینده قانونی و مشروع ملت فلسطین نامیده اند، رئیسش برهان الدین غلیون است، گفته است اگر رژیم تغیر یابد، ما روابط خود را با ایران و گروهاهی مقاومت در لبنان و فلسطین و به اسم حماس و حزب الله یاد کرد، قطع خواهیم کرد، این حرفها معنایش این است که غلیون استوارنامه خود را از خارج تحویل گرفته است.

وی افزود : حتی یکی دیگر از مخالفان سوری از تجاوز به مرزهای لبنان برای جنگ با حزب الله به عنوان دشمن آمریکا و اسرائیل سخن گفته است که این هم در راستای خدمت به آمریکا و اسرائیل مطرح شده است.

نصرالله تصریح کرد : خواسته آنها اصلاحات و مبارزه با فساد و چند حزبی نیست، بلکه هدف آنها، روی کار آمدن نظام خائن و سازشکار عربی است که هر چه آمریکا و اسرائیل بگویند را اجرا کنند و سرسپرده باشد.

دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : این حوادث بار دیگر بر حقانیت و درستی موضع ما صحه گذاشت.

نصرالله گفت : ما از اصلاحاتی که رهبری سوریه پذیرفته و ملت خواهان آن است، حمایت کرده ایم، خواهان گفتگو و اصلاحات در سوریه هستیم و هر گونه تحریم و اقدامات تحریک آمیز را محکوم می کنیم.
کد مطلب 1477411

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