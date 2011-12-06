30 اکیپ دامپزشکی در اردبیل فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی ظهر سه شنبه در بازدید از روند کشتار دامهای نذری در کشتارگاه های اردبیل اظهار داشت: گروههای ویژه دامپزشکی برای نظارت بهداشتی بر لاشه دامهای نذری در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی تشکیل شده بود.

وی افزود: با توجه به حجم نذورات و ذبح دامهای قربانی و نذری در جلو مساجد، هیئتهای عزاداری، حسینیه ها، تکایا و در مسیر دستجات عزاداری، این اداره کل اقدام به تشکیل چند گروه سیار و ثابت بازرسی بهداشتی برای اطمینان از سالم بودن لاشه دامهای قربانی کرده است.

به گفته سرپرست اداره کل دامپزشکی استان در ایام تاسوعا و عاشورا تمامی کشتارگاههای دام در سطح استان آماده ارائه خدمات هستند.

وی از عموم عزاداران و افراد خیری که قصد ذبح دام را دارند خواست دام نذری خود را در کشتارگاهها ذبح کرده و در صورت ذبح در مسیر دستجات عزاداران با گروههای دامپزشکی همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند.

صالحی عنوان کرد: شماره تلفن 3355990 اداره کل دامپزشکی استان آماده دریافت گزارشات و پیشنهادات مردمی در این ایام بود که با استقبال مردمی مواجه شد.

