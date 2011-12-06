اصرار خانواده بروسان برای خاکسپاری او در روز عاشورا

جواد کلیدری، شاعر و دوست خانوادگی زنده‌یاد بروسان دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر از انتقال اجساد غلامرضا بروسان و الهام اسلامی، دو شاعر مشهدی و فرزندشان لیلا بروسان به شهر مشهد خبر داد و گفت: سرانجام با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، پیکر دو شاعر مشهدی و دخترشان از قوچان به مشهد انتقال یافت و ما در حال عزیمت به سمت منزل آنان هستیم.

وی ادامه داد: قرار است بروسان و همسر و دخترش لحظاتی را مهمان خانه‌شان باشند و برای همیشه آن را به سمت منزل ابدی ترک کنند. با این حال، باید ببینیم بهشت رضای مشهد امکان دریافت و بجا آوردن آئین تغسیل، تکفین و تدفین آنها را دارد یا نه؟

کلیدری اظهار داشت: طبق گفته‌ها بهشت رضا، تا ساعت 15 هر روز آماده پذیرش اموات است و ممکن است مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم غلامرضا بروسان، الهام اسلامی و کودکشان ـ لیلا ـ به فردا بیفتد. با این حال، خانواده بروسان اصرار دارند این کار امروز، همزمان با عاشورای حسینی انجام شود.

بروسان و خانواده‌اش، صبح روز گذشته (دوشنبه) در حالی که از شمال کشور عازم مشهد بودند، در کیلومتر 15 جاده قوچان ـ شیروان دچار حادثه شدند و این شاعر مشهدی، همراه با همسر شاعرش الهام اسلامی و دخترشان لیلا جان به جان آفرین تسلیم کردند.

بروسان در سال 1352 در مشهد به دنیا آمده بود. او از 18‌سالگی شعر می‌سرود که مجموعه‌ شعرهای «احتمال پرنده را گیج می‌کند»، «یک بسته سیگار در تبعید» و «مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است» حاصل سال‌ها فعالیت او در حوزه ادبیات است.

او بارها از سوی محافل ادبی برگزیده شد که جایزه‌ شعر خبرنگاران و همچنین برگزیده دومین دوره شعر نیما از آن جمله است.

الهام اسلامی، همسر بروسان نیز 28 سال داشت که با شعر «دنیا از ما چشم برنمی‌دارد»، نامزد دومین دوره جایزه شعر زنان خورشید معرفی شده بود. او نامزد سومین دوره جایزه کتاب سال شعر جوان نیز شده بود.

بروسان، فرزند یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نیز بود که یک مجموعه‌ مرثیه را در قالب آزاد برای پدر شهیدش در دست انتشار داشت.