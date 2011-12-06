به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی کشورمان که قرار بود صبح امروز سه شنبه راهی لندن شوند بدلیل نقص فنی هواپیما با تاخیری چند ساعته به این شهر سفر کردند. همچنین صادق گودرزی، سیداحمد محمدی، حامد طالبی زرین کمر و جابر صادق‌زاده؛ چهار کشتی‌گیر آزادکاری هستند که روادید خود را از سفارت انگلیس در تهران دریافت نکرده‌اند.

اگر تا فردا سفارت انگلیس در تهران روادید این نفرات را تحویل دهد آنها می توانند به لندن اعزام می‌شوند، در غیر اینصورت در این مسابقات شرکت نمی کنند. محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد نیز برای همراهی این کشتی گیران امروز به لندن نرفت.

این مسابقات با حضور کشتی گیرانی از 40 کشور دنیا با 2 کیلوگرم ارفاق وزن در سالن "اکسل سنتر" لندن محل برگزاری رقابت‌های المپیک برگزار می‌شود. براساس این گزارش رقابت‌های فرنگی روز 19 آذر و آزاد روز 20 آذر انجام می شود. همچنین روزهای 16 تا 18 آذرماه نیز اردوی مشترک برگزار می شود.

- ترکیب تیم‌های ملی کشتی ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

55 کیلوگرم: فرزاد جعفری

60 کیلوگرم: سیداحمد محمدی

66 کیلوگرم: مصطفی حسین‌خانی

74 کیلوگرم: صادق گودرزی

84 کیلوگرم: احسان لشگری

96 کیلوگرم: حامد طالبی زرین‌کمر

120 کیلوگرم: جابر صادق‌زاده

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: محسن کاوه و ابراهیم مهربان

کشتی فرنگی:

55 کیلوگرم: سامان عبدولی

60 کیلوگرم: حمید سوریان

66 کیلوگرم: امید نوروزی

74 کیلوگرم: محسن قاسمی

84 کیلوگرم: ایران نماینده‌ای ندارد

96 کیلوگرم: قاسم رضایی

120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده

سرمربی: محمد بنا

مربیان: جمشید خیرآبادی و حمیدرضا اسماعیل‌نژاد