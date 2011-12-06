50 هزار زائر ایرانی در کربلا/ زائران غیرمجاز مشکل اقامت دارند

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تهدید یا ناامنی در عتبات عالیات گزارش نشده است گفت: در ظهر روز عاشورا حدود 50 هزار زائر ایرانی که از طریق کاروانهای عتبات عالیات وابسته با سازمان حج به عراق اعزام شده بودند در کربلای معلی به عزاداری و سینه زنی مشغولند.

وی افزود: صبح امروز تظاهرات میلیونی شهروندان عراقی با حضور زائران بدون هیچگونه درگیری و ناامنی برگزار شد.

خانی در مورد افرادی که بدون مجوز و به صورت شخصی و گروهی به عراق سفر کرده اند گفت: این گروه از زائران چون خارج از کاروانهای رسمی سفر کرده اند در شلوغی کربلا و نجف با مشکل اسکان مواجه شدند و همچنان سرگردانند. اگر هم مکانی برای اسکان پیدا کنند اغلب مسافرخانه های فرسوده با امکانات بسیار محدود است.