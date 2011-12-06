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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

50 هزار زائر ایرانی در کربلا/ زائران غیرمجاز مشکل اقامت دارند

50 هزار زائر ایرانی در کربلا/ زائران غیرمجاز مشکل اقامت دارند

نماینده سازمان حج و زیارت در عراق از حضور 50 هزار زائر ایرانی در قالب کاروانهای عتبات عالیات در کربلای معلی در روز عاشورا خبر داد.

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تهدید یا ناامنی در عتبات عالیات گزارش نشده است گفت: در ظهر روز عاشورا حدود 50 هزار زائر ایرانی که از طریق کاروانهای عتبات عالیات وابسته با سازمان حج به عراق اعزام شده بودند در کربلای معلی به عزاداری و سینه زنی مشغولند.

وی افزود: صبح امروز تظاهرات میلیونی شهروندان عراقی با حضور زائران بدون هیچگونه درگیری و ناامنی برگزار شد.

خانی در مورد افرادی که بدون مجوز و به صورت شخصی و گروهی به عراق سفر کرده اند گفت: این گروه از زائران چون خارج از کاروانهای رسمی سفر کرده اند در شلوغی کربلا و نجف با مشکل اسکان مواجه شدند و همچنان سرگردانند. اگر هم مکانی برای اسکان پیدا کنند اغلب مسافرخانه های فرسوده با امکانات بسیار محدود است.

کد مطلب 1477424

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