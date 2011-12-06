امشب آخرین مهلت ثبت نام بورس دکتری/ آغاز غربالگری متقاضیان از دی ماه

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تاکنون در بورس دکتری تخصصی 5 هزار و 332 نفر ثبت نام کرده اند.

به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، پس از اتمام مرحله ثبت نام، دانشگاهها و مراکز اجرایی تا 30 آذرماه سال جاری فرصت دارند با استفاده از رمز عبور و شناسه کاربری که در اختیار دارند داوطلبان را معرفی کنند.

مسلمی نائینی ادامه داد: ثبت نام کنندگان در دی ماه سال جاری بر اساس شرایط اعلام شده در دستورالعمل جدید اعزام بورس دکتری به خارج و بر اساس معرفی مراکز دانشگاهی و اجرایی، غربالگری می شوند.