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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

مسلمی نائینی به مهر خبر داد:

امشب آخرین مهلت ثبت نام بورس دکتری/ آغاز غربالگری متقاضیان از دی ماه

امشب آخرین مهلت ثبت نام بورس دکتری/ آغاز غربالگری متقاضیان از دی ماه

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با اشاره به اتمام زمان ثبت نام بورس دکتری تخصصی، گفت: مهلت ثبت نام در بورس دکتری تخصصی خارج ساعت 24 امشب به پایان می رسد و این مهلت تمدید نمی شود.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تاکنون در بورس دکتری تخصصی 5 هزار و 332 نفر ثبت نام کرده اند.

به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، پس از اتمام مرحله ثبت نام، دانشگاهها و مراکز اجرایی تا 30  آذرماه سال جاری فرصت دارند با استفاده از رمز عبور و شناسه کاربری که در اختیار دارند داوطلبان را معرفی کنند.

مسلمی نائینی ادامه داد: ثبت نام کنندگان در دی ماه سال جاری بر اساس شرایط اعلام شده در دستورالعمل جدید اعزام بورس دکتری به خارج و بر اساس معرفی مراکز دانشگاهی و اجرایی، غربالگری می شوند.

کد مطلب 1477427

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