محرم؛ غم زدا نه غم افزا

به گزارش خبرنگار مهر در متن کامل یادداشت رضا مهدوی؛ موسیقی‌دان کشور آمده است:

هر ساله که ماه محرم الحرام پیش می آید، جماعت هنری پا به پای مردم کوچه و بازار برای عرض ارادت به ساحتِ سید الشهدا قدم می گذارند. آنهم قدم نهادنی متفاوت تر از عوام و عامه. هنرمندان و به ویژه موسیقاییان با ژرف نگری از فلسفۀ عظیم دشت نینوا که درس انسان سازی برای تمامیّت کلّ زمین و اعصار است را رستاخیز و خیزشی سلحشورانه می بینند و به تصویر می کشند و به گوش سر و به گوش هوش جان می نشانند.

این نوع نگاه همان نگاهی است که امام حسین(ع) و هفتاد و دو تن از یارانش بر ارض و عرش مشتاقانه و عاشقانه به معبود عرض ارادت کردند و مستانه و مجنون وار آن چنان هنرورزانه برای همیشۀ دنیا به یادگار گذاشتند که کمتر هنرمندی است که به درک درستی از آن نرسیده باشد و بخواهد به سادگی از کنار آن بگذرد... در فرهنگ شور و حماسه حسینی، شعور دارای غم است ولی نه غم جانکاه و فزاینده، بلکه غم شوق که آری شیعه آل عبا و رستگاریم. به همین جهت سینه زنی و زنجیرزنی و مداحی ها همیشه با ریتم و وزن و سرزندگی است که این هنر ویژه مذهب تشبع است.

عنصر ریتم جان ویژه و کار ویژه ای در خلق چنین آثار معنوی در ساحت هنر دینی و هنر مذهبی محسوب می شود که همانا تفاوت ماهوی از منظر موسیقی دان نسبت به آدمیان غیر هنرمند است. در اینجا روح حاکم بر دل و جان هنرمند موسیقی کار از ریتم حاصله، ملغمه ای ایجاد می کند که درون انسان هوشمند را به غلیان وا می دارد و او را به درکِ شور و شعور حماسه کربلا نزدیکتر می کند. موسیقی و موسیقی دانان از 1433 سال پیش تاکنون آنچنان از حقیقت باطنِ روح معنوی در کالبد آیین دین و دیانت و مدنیّت در هم آمیخته شده ایران زمین به مرحله ای رسیده اند که همواره به طور خودجوش و خودآگاهانه در کنار دیگر فعالیتها و خلاقیتهای خود در ابعاد گوناگون سازندگی و خوانندگی و سرایش لحظه ای نخواهند توانست خود را فارغ از این مهم ایام محرم و صفر ببینند و دست به خلق اثری نزنند...

آری موسیقاییان این سرزمین پاک نهاد فرزندانی از سلالۀ پاکِ عترت علیه السلام هستند که با هر قد و قواره و از هر نوعی در منظر موسیقی دینی و موسیقی مذهبی در قالبهای موسیقی سازی و موسیقی آوازی و در نهایت تجلّی و غنا در هنر تعزیه و یا به عبارت صحیح تر "پرده خوانی" ضمن حمایت جستن و بهره گیری از چتر دین و مذهب، خود نیز به حمایت معنوی و هنرورانه از دین و مذهب گوی سبقت از هم می ربایند تا طعم شیرین آن را در همگام و همقدم شدن با مردمان روزگار خود در تحکیم و تثبیت دیگر فعالیتها و کارهایشان بچشند...

هنر مردمی و بعبارتی پاپیولاریزه کردن آثار هنری چه به طور خاصه آثار موسیقایی در چنین ایامی نیاز واقعی جامعه رو به توسعۀ امروز ایرانی است. جامعه ای که تشنه تر از گذشته نیازمند خوراک شنیداری با بیان امروزی برگرفته از تکنیک درهم آمیخته با مفاهیم معنوی به روز شده در هنر مدرن و پُست مدرن در ارتباط با چنین وقایع مهم ارزشی برای تعالی انسان است. موسیقی اینگونه ایام موسیقی مناسبتی نیست. چرا که معتقدیم "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا"هر روز ما عاشوراست و تمام زمین کربلاست. تولید و عرضۀ موسیقی ای برای چنین واقعۀ عظیمی مثل فلسفۀ وجود آن است، فلسفه ای که می خواهد فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگ منشی و صلابت را بیاموزد حتماً دارای حماسه و شور و حال راستین است. پس تاسوعا و عاشورا غم افزا که نیست، بلکه غم زدا هم است.

خطابه های حضرت زینب کبری(س) پر طنین و محکم و استوار نشان از غرور و عظمت و بزرگی دارد، تا جایی که بر وجود یزید و یزیدیان رعشه می اندازد و تفکر را بر ذهن رهنمون می سازد. که چگونه می توان در دنیا با ریتم الهی و ضرباهنگ دینی انسان بود.

عنصر ریتم در کنار لحن و ملودی آهنگین چه همراه با کلام و ترانه باشد یا نباشد، بیانگر شور و شعفی است که ماهیّت درونی حماسه ای را نه فقط از بُعد تاریخی بلکه در ابعاد گوناگون هنری، اجتماعی، سیاسی و فلسفی دوچندان متذکر می شود. امروز زمانه، زمانۀ سرعت و گزیده گویی است. گوشها نیازمند تازه ها و موجزگویی ها هستند. پس حتی مداحی و روضه و ستایشگریهایی که زیرشاخه های موسیقی مذهبی و معنوی ایران بحساب می آیند می بایست در این ایّام امکان توسعه داشته باشند. هم در تکنیک، هم در محتوا و هم در ارائه. موسیقی دینی عظمت اسلام و موسیقی مذهبی ریشه ها و بنیانهای دین را ستون بندی می سازد برای نسلی که پیشتر از همیشه به دنبال حقیقت دین است. در "موسیقی دینی"می توان از تمامی مظاهر و اشعار کلاسیک و سپید گونه های وسیع موسیقی که رنگ و بوی اخلاقی و انسانیت از آن متبادر می شود بهره جست ولی در "موسیقی مذهبی" بایداختصاصاً بر روی موضوعی خاص متمرکز و به طور مستقیم آن را با اشعار و الحانهای موسیقایی به گوش رسانید تا مفهوم دیگری به ذهن مخاطب متبادر نشود.

رضا مهدوی - موسیقی‌دان