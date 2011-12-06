نماز ظهر عاشورا در امامزاده زینب خاتون کهک اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین روز از ماه محرم الحرام، بخش کهک غرق در ماتم و عزا بود و مردم ولایتمدار و عاشق اهل بیت(ع) در عاشورای حسینی بر سر و سینه زدند.



در عاشورای حسینی کهک و روستاهای این بخش حال و هوای دیگری داشت، اماکن متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و خیابان‌های شهر همه مملو از عاشقانی بود که در مصیبت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان سیاه پوش شده بودند.



مردم ولایتمدار و عاشق امام حسین(ع) این بخش، امروز دیگر فعالیت‌های خود را تعطیل کرده بودند و با حضور در دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری، در سوگ عاشورای حسینی اشک ماتم ریختند و به سر و سینه زدند.



از صبح امروز هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری هر کدام طبق آیین و سنت خاص و قدیمی خود به خیابان‌ها آمدند و با همراه داشتن علم و بیرق در دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی به طرف امامزاده زینب خاتون شهر کهک حرکت کردند.



امروز نیز مانند دیگر روزهای ماه محرم، اماکن متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و خیابان‌ها همه مملو از عاشقانی بود که در مصیبت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان سیاه پوش شده بودند.



مردم عزادار کهک با شنیدن صدای اذان ظهر در روز عاشورا، مراسم عزاداری خود را متوقف کرده و به یاد نماز ظهر عاشورای سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع)، نماز ظهر را در اول وقت در امامزاده زینب خاتون شهر کهک اقامه کردند.