به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین روز از ماه محرم الحرام، بخش کهک غرق در ماتم و عزا بود و مردم ولایتمدار و عاشق اهل بیت(ع) در عاشورای حسینی بر سر و سینه زدند.
در عاشورای حسینی کهک و روستاهای این بخش حال و هوای دیگری داشت، اماکن متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا و خیابانهای شهر همه مملو از عاشقانی بود که در مصیبت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان سیاه پوش شده بودند.
مردم ولایتمدار و عاشق امام حسین(ع) این بخش، امروز دیگر فعالیتهای خود را تعطیل کرده بودند و با حضور در دستهها و هیئتهای عزاداری، در سوگ عاشورای حسینی اشک ماتم ریختند و به سر و سینه زدند.
از صبح امروز هیئتها و دستههای عزاداری هر کدام طبق آیین و سنت خاص و قدیمی خود به خیابانها آمدند و با همراه داشتن علم و بیرق در دستههای سینه زنی و زنجیر زنی به طرف امامزاده زینب خاتون شهر کهک حرکت کردند.
امروز نیز مانند دیگر روزهای ماه محرم، اماکن متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا و خیابانها همه مملو از عاشقانی بود که در مصیبت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان سیاه پوش شده بودند.
مردم عزادار کهک با شنیدن صدای اذان ظهر در روز عاشورا، مراسم عزاداری خود را متوقف کرده و به یاد نماز ظهر عاشورای سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع)، نماز ظهر را در اول وقت در امامزاده زینب خاتون شهر کهک اقامه کردند.
به یادآخرین نماز امام حسین(ع)
نماز ظهر عاشورا در امامزاده زینب خاتون کهک اقامه شد
کهک - خبرگزاری مهر: بخش کهک همزمان با دیگر شهرهای ایران اسلامی در عاشورای حسینی غرق در ماتم و اندوه شد و عزاداران امام حسین(ع) به سینه زنی و سوگواری پرداخته و به یاد آخرین نماز امام حسین (ع) نماز ظهر عاشورا را در امامزاده زینب خاتون کهک اقامه کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین روز از ماه محرم الحرام، بخش کهک غرق در ماتم و عزا بود و مردم ولایتمدار و عاشق اهل بیت(ع) در عاشورای حسینی بر سر و سینه زدند.
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