عزاداران همایش عصر عاشورا در اردبیل بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی با هیئت امنا و ریش سفیدان محلات ششگانه اردبیل برای برگزاری این همایش اظهار داشت: بیمه عزاداران در روزهای تاسوعا و عاشورا امسال برای اولین بار صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه عزاداران حسینی همایش ظهر تاسوعای اردبیل نیز تحت پوشش بیمه قرار داشتند، اضافه کرد: این مهم در راستای کاهش خسارات جانی و مالی احتمالی به عزاداران محقق شده است.

فرماندار اردبیل با اشاره به برگزاری این همایش در بعد از ظهر امروز در میدان عالی قاپو اردبیل افزود: همه دستگاههای اجرایی، شرکتهای خدماتی و نهادهای فرهنگی با آماده باش کامل و بسیج امکانات تلاش می کنند این همایش با شکوه و عظمت نام عاشورا برگزار و ماندگار شود.

وی با اشاره به تمهیدات لازم برای پذیرایی و نیز استقبال شایسته از عزاداران و میهمانان کشوری و حتی خارخی یادآور شد: تدابیر لازم برای ساماندهی معابر عمومی و نظارت مستمر بر مراکز اقامتی و نیز اماکن پذیرای به عمل آمده است.

به گفته اکبری امسال در روز تاسوعا و عاشورا با هدف تفکیک صفوف عزاداران، صحن اصلی خیابان امام از تقاطع خیابان اسماعیل بیگ تا میدان اصلی عالی قاپو در اختیار دستجات عزاداری و دو طرف مسیرهای پیاده رو با نصب داربست فلزی برای استفاده خواهران در نظر گرفته شده است.

گفتنی است همایش عصر عاشورای اردبیل از ساعت 15 آغاز خواهد شد و بنا به اعلام صدا و سیمای مرکز اردبیل این مراسم به صورت زنده از شبکه های داخلی و نیز شبکه های بین المللی خبر، پرس تی وی، سحر و جام جم پخش خواهد شد.

همچنین فرماندار مشگین شهر نیز از برگزاری نخستین تجمع بزرگ عزاداران عاشورایی این شهرستان در ساعت 15 در حد فاصل میدان امام (ره) و میدان آزادی خبر داد.

