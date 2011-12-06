اسرائیل را غافلگیر خواهیم کرد/ هیچ قدرتی توان مهار مقاومت را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله در بخش پایانی سخنان خود به تحولات لبنان و ادامه توطئه ها علیه مقاومت پرداخت و گفت : : ما بر صلح و آرامش در داخل لبنان و دفع هر گونه فتنه با وجود این همه ظلم و دروغ و افترا علیه مقاومت تاکید می کنیم.



وی افزود : هر حادثه ای که رخ می دهد، از حزب الله سخن به میان می آید و این نشانه خوبی است، زیرا تاکید می کند که دغدغه اصلی آنها حزب الله است و آنها مسئولیت هر گونه اتفاقی را که رخ می دهد به گردن حزب الله می اندازند.



نصرالله گفت : برخی می خواهند امور را در لبنان به سمت فتنه داخلی سوق دهند و ما باید با صبر و حوصله با آن مقابله کنیم. ما خواهان فعال سازی و پویایی دولت هستیم و بر درست بودن مطالبات فراکسیون تغییر و اصلاحات تاکید می کنیم و نخست وزیر باید به این مطالبات پاسخ دهد.



وی با اشاره به تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به حاکمیت لبنان تاکید کرد ارتش، ملت و مقاومت معادله کارامد و موثری برای دفع تهدیدها و جلوگیری از تجاوزات این رژیم است.



نصرالله خاطر نشان کرد: مقاومت ادامه خواهد یافت و هر چه توطئه چینی کنید، تاثیری بر مقاومت نخواهد گذاشت، ما هر روز که می گذرد از نظر تعداد نفرات و تسلیحات بیشتر و قوی تر می شویم.



دبیرکل حزب الله در خصوص پرونده ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان و بهره برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی از این مسئله گفت : ما بر عدالت و ضرورت بررسی پرونده شاهدان دروغین در ترور رفیق الحریری که امور را به مرحله دشمنی با سوریه و قتل دهها سوری و متشنج کردن اوضاع داخلی لبنان رساندند، تاکید می کنیم.



وی تصریح کرد: تهدید اساسی علیه لبنان از جانب اسرائیل است و ما بر معادله سه گانه حمایت از لبنان شامل ارتش، ملت و مقاومت تاکید می کنیم.

نصرالله گفت : دوست داریم که پیامی را که جدید نیست، اما واضح و آشکاراست به تمام توطئه چینان که کسانی منتظر تغییرات هستند، ابلاغ کنیم به اینکه مقاومت باقی خواهد ماند و ادامه خواهد یافت و تمام توطئه های روانی و سیاسی و رسانه ای شما نیز قادر به توقف آن نخواهد بود.



وی تصریح کرد: ما همچنان به مقاومت و سلاح آن چنگ خواهیم زد و آن را کنار نخواهیم گذاشت چرا که روز به روز از نظر تعداد و تسلیحات بیشتر و ایمان و اطمینان ما به آینده قوی تر می شود.



وی با تاکید بر توان تسلیحاتی مقاومت گفت برخی تلاش می کنند زرادخانه موشکی را از حزب الله بگیرند که این اقدامات در راستای خدمت بزرگ به اسرائیل انجام می شود، آنها تلاش می کنند آنچه را که اسرائیل نتوانست از طریق جنگ 33 روزه به دست آورد از طریق گفتگو برای این رژیم محقق کنند.

به گزارش مهر، نصرالله در ادامه سخنان مهم خود در سالروز شهادت سالار شهیدان جهان حضرت امام حسین(ع) در بیروت که با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم لبنان برگزار شد، خاطر نشان کرد : ما از سال 1982 میلادی، راه خود را برگزیدیم و به جامعه بین المللی(جنگ روانی که به سرکردگی استکبار علیه مقاومت به راه افتاده است) اعتنایی نکردیم و با مقاومت خود، سرزمین و کرامت خود را در مقابل هر گونه خطر و خدشه ای حفظ خواهیم کرد.



وی افزود : هیچ گونه تغییر و وقایع و تهدیدی نمی تواند بین ما و ادای این وظیفه و مسئولیت مانع ایجاد کند.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : ما قدرتی هستیم که دشمن آن را نادیده می گیرد و همچنان نادیده خواهد گرفت، اما به هنگام هر گونه رویارویی، با حضور قدرتمندانه ما، دشمن غافلگیر خواهد شد.