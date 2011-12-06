واکنش کلینتون به انتخابات روسیه و مصر/ ناخرسندی از پیروزی مخالفان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هیلاری کلینتون درباره انتخابات پارلمانی روسیه و پیروزی حزب "روسیه متحد"به رهبری ولادیمیر پوتین مدعی شد که در این انتخابات تقلب صورت گرفته است.

وی که در نشست 56 عضو شورای همکاری اروپا در لیتوانی صحبت می کرد، گفت: رای دهندگان روسی شایسته آن هستند تا با دقت به تقلب های انتخاباتی رسیدگی کنند و باید صدای آنها شنیده شود و رای هایشان هم شمرده شود و این به معنی آن است که آنها شایسته هستند تا در انتخاباتی شفاف، آزاد و با رهبرانی که در برابر آنها مسئول هستند شرکت کنند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین نتوانست نگرانی خود را از پیروزی اسلامگرایان در انتخابات مصر مخفی نگه دارد و در این باره گفت: آمریکا از برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد مصر قدردانی می کند، اما در عین حال از پیروزی مخالفان سیاست های خود و متحدش اسرائیل نگران است.

کلینتون در ادامه در سخنانی انحرافی مدعی شد: برخی از فعالان سیاسی سکولار در مصر بیم آن دارند که انقلاب از سوی گروههای اسلامگرا ربوده شود؛ گروههایی که به گقته وی معروف‌ تر هستند و سازماندهی خوبی دارند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین از احتمال به خطر افتادن حقوق بشر و زنان در مصر ابراز نگرانی کرد و گفت: دوره گذار نیاز به انتخابات جامع و عادلانه دارد، اما گروههای پیروز باید قوانین و هنجارهای دموکراتیک را هم بپذیرند و ما انتظار داریم تا همه بازیگران دموکرات از ارزشهای جهانی حقوق بشر از جمله حقوق زنان و آزادی تمامی ادیان و مذاهب حمایت کنند.