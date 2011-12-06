موضع گیری مقتدی صدر درباره سوریه/ جنگ با گروههای مسلح ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، در ادامه درگیری نیروهای امنیتی سوریه با گروههای مسلح در استان حمص سه تروریست کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر گروههای مسلح به بیمارستان مرکزی حمص حمله و زیانهایی به آن وارد کردند و همچنین با حمله به اتوبوسی دو نفر را زخمی کردند.

این در حالی است که یک منبع مسئول در استان حمص گفت: آنچه شبکه العربیه درباره حمله ارتش سوریه به مسجد خالد بن ولید در حمص پخش کرده کذب محض است و در راستای تحریف افکار عمومی و ایجاد بی ثباتی در سوریه است.

نیروهای امنیتی سوریه در منطقه جبل الزاویه در ادلب نیز یازده تروریست را دستگیر کردند که مقادیر زیادی از این افراد سلاح و مهمات کشف شده است.

در لاذقیه نیز نیروهای امنیتی یک بمب کار گذاشته شده در منطقه الصلیبه را خثنی کردند. از سوی دیگر روز گذشته در مناطق اطراف استان حمص مردم با برپایی تظاهرات مخالفت خود را با دخالتهای خارجی در امور کشورشان اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان که یک پرچم 500 متری و پلاکاردهایی در حمایت از وحدت ملی سوریه حمل می کردند بر شکست توطئه ها علیه کشورشان تاکید کردند.

"حسین الکوسا" یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت: هدف از برگزاری این تظاهرات مخالفت با تصمیمات اتحادیه عرب علیه سوریه است زیرا آنها مردم را هدف قرار داده اند.

از سوی دیگر "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر عراق ضمن مخالفت با دخالتهای خارجی در امور سوریه افزود: از خدا می خواهم که سوریه را از شر همه دسیسه چینان حفظ کند و این کشور همچنان سرافراز و مقاوم باقی بماند.