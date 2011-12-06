بروسان در بهشت رضا آرام گرفت/ انتقال پیکر الهام اسلامی به محمودآباد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صدها شاعر و ادیب مشهدی حضور داشتند، پیکر غلامرضا بروسان، شاعر خوشنام و فرزند شهید اسماعیل بروسان روی دست علاقه‌مندان به شعر و ادب تشییع شد و در قطعه هنرمندان گلزار بهشت رضای مشهد در دل خاک آرام گرفت.

دوست‌داران این شاعر خوب کشورمان که از مرگ او، همسرش و دختر خردسالش در بهت به سر می‌بردند، طی دیروز و امروز، مرگ ناباورانه وی را به یکدیگر اطلاع داده بودند و هنگامی که اجساد آنان به منزلشان رسید، جمع گسترده‌ای از مردم، شاعران و اهالی ادب به استقبال رفتند.

مراسم تشییع غلامرضا بروسان و الهام اسلامی، بسیار سریع برگزار و بروسان برای خاکسپاری در بهشت رضای مشهد از همسر و دخترش جدا شد. الهام اسلامی و لیلا بروسان قرار است در شهرستان محمودآباد مازندران به خاک سپرده شوند.

جواد کلیدری که با خبرنگار مهر سخن می‌گفت، به دلیل تألمات روحی از مرگ دوست نزدیکش، نتوانست جزئیات مراسم یادبود این عزیزان را در اختیار ما بگذارد، اما قرار است فردا صبح و بعدازظهر، آئین‌هایی در شهر مشهد به یاد بروسان و اسلامی، زوج جوان شاعر برگزار شود.

بروسان و خانواده‌اش، صبح روز گذشته (دوشنبه) در حالی که از شمال کشور عازم مشهد بودند، در کیلومتر 15 جاده قوچان ـ شیروان دچار حادثه شدند و این شاعر مشهدی، همراه با همسر شاعرش الهام اسلامی و دخترشان لیلا جان به جان آفرین تسلیم کردند.

بروسان در سال 1352 در مشهد به دنیا آمده بود. او از 18‌سالگی شعر می‌سرود که مجموعه‌ شعرهای «احتمال پرنده را گیج می‌کند»، «یک بسته سیگار در تبعید» و «مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است» حاصل سال‌ها فعالیت او در حوزه ادبیات است.

او بارها از سوی محافل ادبی برگزیده شد که جایزه‌ شعر خبرنگاران و همچنین برگزیده دومین دوره شعر نیما از آن جمله است.

الهام اسلامی، همسر بروسان نیز 28 سال داشت که با شعر «دنیا از ما چشم برنمی‌دارد»، نامزد دومین دوره جایزه شعر زنان خورشید معرفی شده بود. او نامزد سومین دوره جایزه کتاب سال شعر جوان نیز شده بود.